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VA Baena kommt mit de-Miguel-Shirt ins Stadion
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Gedenken an Teneriffa-Stürmer:Baena kommt mit de-Miguel-Trikot ins Stadion

Keine Hymnen und trauernde Spieler
Ein Champions-League-Abend in Gedenken an de Miguel (†30)

Die Königsklasse ganz im Zeichen des Verstorbenen Jesus de Miguel. In Spanien wird auf die Hymne verzichtet und überall gibts Schweigeminuten. Einige Spieler ehren de Miguel zudem mit besonderen Gesten.
Publiziert: vor 2 Minuten
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In allen Champions-League-Stadien gedenkt man des verstorbenen Jesus de Miguel.
Foto: IMAGO/Seskim Photo TR
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Björn LindroosRedaktor Sport

Camp Nou, Flutlicht, Champions League. Viel grösser geht im europäischen Fussball nicht. Doch an diesem Dienstagabend rückt alles Sportliche in den Hintergrund.

Denn es ist der Dienstag, an dem die Fussball-Welt von einer Tragödie geschockt wird. Am Morgen verstirbt der spanische Fussballer Jesus de Miguel im Alter von gerade mal 30 Jahren. Einen Tag zuvor brach der Spieler des Zweitligisten CD Teneriffa während der Partie gegen den FC Andorra nach einem heftigen Zusammenprall mit dem gegnerischen Goalie auf dem Platz zusammen.

Keine Hymne

Dass an diesem Dienstagabend alles anders ist als sonst, merkt man schon beim Einlaufen der Spieler. Aus Respekt gegenüber de Miguel verzichtet die Uefa in den spanischen Stadien darauf, die ikonische Champions-League-Hymne vor dem Spiel abzuspielen. Im Camp Nou von Barcelona, dem Madrigal von Villarreal und im Metropolitano von Atlético Madrid bleibt es still.

Still wird es danach in allen Champions-League-Stadien. Mit einer Schweigeminute gedenken alle Teams, die am Dienstagabend im Einsatz sind, dem spanischen Stürmer. Auf den Grossleinwänden ist ein Foto von ihm zu sehen.

«Kein guter Tag»

In Barcelona wird Raphinha danach zum Matchwinner, schiesst Aston Villa mit zwei Toren ab. Doch freuen kann er sich darüber nicht wirklich: «Heute ist kein guter Tag, um über Fussball zu reden. Ein schwieriger Tag. Es war tragisch, als wir diese Nachricht mitbekommen haben. Wir vom Klub wünschen der Familie viel Kraft. Es könnte jedem von uns passieren und ist wirklich tragisch. Weil er in meinem Alter ist, hat es mich vielleicht noch mehr mitgenommen. Möge er in Frieden ruhen», sagt der Brasilianer danach im TV-Interview auf dem Platz.

Auch andere Spieler gedenken de Miguel mit besonderen Gesten. So zum Beispiel Alex Baena von Atlético Madrid. Er trägt vor der Partie gegen die Bayern ein Trikot seines Vereins mit der Nummer 9 und dem Namen des Verstorbenen auf dem Rücken. De Miguel trug ebendiese Nummer 9 bei Teneriffa.

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Die Nummer formt auch PSG-Star Fabian Ruiz mit den Händen nach dem ersten seiner zwei Tore beim 6:0-Kantersieg gegen Villarreal. Danach zeigt er mit seinen Fingern in den Himmel.

Auch am Mittwochabend werden die Teams in der Champions League nochmals innehalten, um de Miguel zu gedenken. So zum Beispiel Real Madrid. Star Eduardo Camavinga sagte schon einen Tag vorher an der Pressekonferenz: «Bevor wir beginnen, möchte ich der Familie von Jesús de Miguel eine herzliche Umarmung senden. Heute ist für die Fussball-Welt ein sehr trauriger Tag.»

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