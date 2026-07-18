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Nach jahrelanger Beziehung
Liebes-Aus bei deutschem Fussball-Star

Die Liebe ist erloschen. Giulia Gwinn und ihr langjähriger Freund Constantin Frommann haben sich getrennt.
Publiziert: 14:57 Uhr
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Aktualisiert: 15:00 Uhr
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Ist wieder Single: Giulia Gwinn.
Foto: IMAGO/DeFodi Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die deutsche Fussballerin Giulia Gwinn hat sich von Constantin Frommann getrennt
  • Das Liebes-Aus kommt nach einer jahrelangen Beziehung
  • Sie arbeitet derzeit nach einer Schulter-OP am Comeback
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Jahrelang gingen sie gemeinsam durchs Leben, nun ist alles aus. Die deutsche Fussballerin Giulia Gwinn (27) und ihr Partner Constantin Frommann (28) haben sich getrennt.

Das Liebes-Aus bestätigt der Captain des deutschen Frauen-Fussballnationalteams gegenüber der «Bild». «Conni war, ist und bleibt ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben», so Gwinn. «Die gegenseitige Wertschätzung bleibt bestehen, auch wenn unsere Bindung als Paar nicht mehr besteht.»

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Kennengelernt haben sich die beiden während ihrer gemeinsamen Zeit beim SC Freiburg. Inzwischen ist Frommann Fussball-Rentner. Er musste seine Karriere 2023 wegen irreparabler Hüftschäden beenden. Gwinn hingegen ist immer noch aktiv. Sie spielt seit 2019 beim FC Bayern München, hat mit dem Klub bisher unter anderem fünfmal den Meistertitel und zweimal den Pokal gewonnen. Mit dem Nationalteam stand sie 2022 im EM-Final und gewann 2024 Olympiabronze.

Schuften fürs Comeback

Aktuell arbeitet Gwinn für ihr Comeback. Sie hat sich im April schwer an der Schulter verletzt und musste sich in der Folge einer Operation unterziehen. Die Trennung von Frommann liegt schon einige Zeit zurück. 

Ein Anzeichen dafür gabs bereits im Mai. Gwinn trug während der Meisterfeier in München die Schleife ihres Dirndls auf der linken Seite. Damit signalisiert man gemäss bayerischer Tradition, dass man Single ist. Wie die «Bild» zudem berichtet, ist Frommann längst aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Und auch auf Social Media hat er einen Schlussstrich gezogen – und alle gemeinsamen Bilder gelöscht.

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