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Rückkehr nach England
Nati-Captain Wälti hat einen neuen Klub gefunden

Wo setzt Lia Wälti ihre Karriere fort? Diese Frage war zuletzt offen. Nun ist klar: Der Nati-Captain kehrt nach England zurück.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Lia Wälti spielt ab sofort für Brighton.
Foto: TOTO MARTI
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Lucas Werder und Christian Finkbeiner

Der Deal ist durch! Nati-Captain Lia Wälti (33) hat einen neuen Klub. Gemäss Blick-Infos hat die Bernerin diese Woche bei WSL-Club Brighton einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Am Samstagvormittag soll der Transfer offiziell bekannt gegeben werden.

Damit kehrt Wälti nach nur einem Jahr in Italien bei Juventus Turin zurück nach England. Brighton will mit dem Zuzug der 140-fachen Nationalspielerin die Lücke zu den Top-Teams in der höchste englischen Liga schliessen. Mit ihrer Erfahrung soll sie bei den Seagulls eine tragende Rolle übernehmen. Was Wälti ebenfalls vom Projekt überzeugt haben dürfte, ist das grosse Engagement des Klubs im Frauenfussball-Bereich. Brighton plant derzeit den Bau eines Stadions nur für die Frauenabteilung. Kostenpunkt: 85 Millionen Franken.

Wälti bestritt in der vergangenen Saison 29 Spiele für Juventus Turin. Zuvor stand sie sieben Jahre lang bei Arsenal unter Vertrag und gewann mit den Londonerinnen einmal die Meisterschaft, zweimal den Pokal sowie einmal den Champions-League-Titel.

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