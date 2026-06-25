Ex-Nati-Star Djourou übernimmt Frauen-Team in Nationalliga B

Das Frauen-Team von Étoile Carouge hat einen neuen Trainer: Johan Djourou.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Johan Djourou (39) wird ab Juli neuer Cheftrainer des Frauen-Teams von Étoile Carouge, das in der Nationalliga B spielt. Das teilt der Schweizer Fussballverband SFV am Donnerstagabend mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der 76-fache Nationalspieler wird allerdings seine Funktion als Technischer Direktor der Frauen-Nati weiter ausüben: «Seine Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Frauen-Teams bleiben unverändert.»