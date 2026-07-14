Riola Xhemaili wechselt per sofort von PSV Eindhoven zum italienischen Klub Como. Die 20-jährige Nati-Stürmerin, die vergangene Saison 15 Tore in 30 Spielen erzielte, wird künftig in der Serie A spielen.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Como ist ein Transfer-Coup geglückt: Riola Xhemaili wechselt per sofort von PSV Eindhoven an den Comersee. In der abgelaufenen Spielzeit schoss die Nati-Stürmerin 15 Tore in 30 Spielen – nun folgt der Wechsel nach Italien. Speziell: Como startet nächste Saison in die erste Spielzeit in der Serie A. Gegründet wurde die Frauenabteilung von Como nämlich erst 2020 und musste sich dann von der fünften und niedrigsten Liga im italienischen Frauen-Fussball nach oben kämpfen. Der Klub ist indes nicht zu verwechseln mit dem FC Como, bei welchem Xhemailis Nati-Kollegin Alisha Lehmann für ein halbes Jahr gespielt hat.

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Heather O'Reilly, Leiterin Frauenfussball bei Como, sagt in einer Medienmitteilung: «Wir freuen uns sehr, dass Riola zu uns kommt. Sie ist eine proaktive und mutige Spielerin, eine Mittelfeldspielerin, die Tore schiessen und vorbereiten kann. Sie ist kreativ, stark und eine echte Kämpferin. Ich kann es kaum erwarten, sie im Trikot der Biancoblu zu sehen.»

Bereits beim letzten Nati-Zusammenzug im Juni hat Xhemaili angedeutet, dass sie nochmals in eine grössere Liga wechseln will. Damals sagte sie: «Ich bin sehr glücklich bei PSV und habe dort einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre. Meine Ambitionen sind natürlich schon, dass ich wieder in eine bessere Liga wechseln kann.» Nun hat sich Xhemailis Wunsch schneller erfüllt als vielleicht gedacht.

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