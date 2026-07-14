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Nach Double-Gewinn in Holland
Nati-Stürmerin Xhemaili wechselt nach Italien

Riola Xhemaili wechselt per sofort von PSV Eindhoven zum italienischen Klub Como. Die 20-jährige Nati-Stürmerin, die vergangene Saison 15 Tore in 30 Spielen erzielte, wird künftig in der Serie A spielen.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Nati-Stürmerin Riola Xhemaili hat einen neuen Arbeitgeber.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Como ist ein Transfer-Coup geglückt: Riola Xhemaili wechselt per sofort von PSV Eindhoven an den Comersee. In der abgelaufenen Spielzeit schoss die Nati-Stürmerin 15 Tore in 30 Spielen – nun folgt der Wechsel nach Italien. Speziell: Como startet nächste Saison in die erste Spielzeit in der Serie A. Gegründet wurde die Frauenabteilung von Como nämlich erst 2020 und musste sich dann von der fünften und niedrigsten Liga im italienischen Frauen-Fussball nach oben kämpfen. Der Klub ist indes nicht zu verwechseln mit dem FC Como, bei welchem Xhemailis Nati-Kollegin Alisha Lehmann für ein halbes Jahr gespielt hat.

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Heather O'Reilly, Leiterin Frauenfussball bei Como, sagt in einer Medienmitteilung: «Wir freuen uns sehr, dass Riola zu uns kommt. Sie ist eine proaktive und mutige Spielerin, eine Mittelfeldspielerin, die Tore schiessen und vorbereiten kann. Sie ist kreativ, stark und eine echte Kämpferin. Ich kann es kaum erwarten, sie im Trikot der Biancoblu zu sehen.»

Bereits beim letzten Nati-Zusammenzug im Juni hat Xhemaili angedeutet, dass sie nochmals in eine grössere Liga wechseln will. Damals sagte sie: «Ich bin sehr glücklich bei PSV und habe dort einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre. Meine Ambitionen sind natürlich schon, dass ich wieder in eine bessere Liga wechseln kann.» Nun hat sich Xhemailis Wunsch schneller erfüllt als vielleicht gedacht.

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
6
7
14
2
Italien
Italien
6
8
9
3
Schweden
Schweden
6
0
8
4
Serbien
Serbien
6
-15
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
6
13
2
Niederlande
Niederlande
6
3
11
3
Irland
Irland
6
0
9
4
Polen
Polen
6
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
18
15
2
England
England
6
8
15
3
Island
Island
6
-9
6
4
Ukraine
Ukraine
6
-17
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
17
16
2
Norwegen
Norwegen
6
2
12
3
Österreich
Österreich
6
-6
4
4
Slowenien
Slowenien
6
-13
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
6
12
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
10
11
3
Albanien
Albanien
6
-5
7
4
Montenegro
Montenegro
6
-17
1
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
13
16
2
Türkei
Türkei
6
6
13
3
Nordirland
Nordirland
6
1
6
4
Malta
Malta
6
-20
0
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
15
2
Finnland
Finnland
6
9
15
3
Slowakei
Slowakei
6
-9
6
4
Lettland
Lettland
6
-13
0
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
22
14
2
Belgien
Belgien
6
21
14
3
Israel
Israel
6
-10
6
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-33
0
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
6
8
11
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
18
11
3
Estland
Estland
6
5
11
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
15
15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
4
9
9
2
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
3
Armenien
Armenien
4
-12
1
Qualifikationsspiele
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