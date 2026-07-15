Viola Calligaris hat einen neuen Klub. Die Nati-Verteidigerin verlässt Juventus und schliesst sich Atlético Madrid an. Es ist eine Rückkehr nach sieben Jahren.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Nach zwei Jahren bei Juventus Turin verlässt Viola Calligaris (30) Italien. Die Nati-Verteidigerin wechselt zu Atlético Madrid.

In der spanischen Hauptstadt unterschreibt Calligaris einen Vertrag bis 2028. Für sie ist es eine Rückkehr. Bereits von 2017 bis 2019 spielte sie für Atlético und absolvierte in dieser Zeit 33 Spiele für den Klub.

Auch Wälti verlässt Juve

Bei Juventus hat sie eine schwere Saison hinter sich. Für den italienischen Verein ist es der zweite Abgang einer Schweizerin diesen Sommer. Auch Lia Wälti verlässt Juve. Die Kapitänin der Nati zieht es nach England zu Brighton.

Calligaris spielte neben Atlético und Juve im Ausland auch schon bei Valencia, Levante und PSG. In der Nati gehört sie auch unter Trainer Rafel Navarro weiter zu den Stammspielerinnen und will mit der Schweiz die Quali zur WM 2027 in Brasilien schaffen.

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