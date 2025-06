1/6 Die Frauen des FC Barcelona feiern mit den Fans den Cupsieg. Foto: X / @FCBfemeni

Björn Lindroos Redaktor Sport

Unter der Woche musste Sydney Scherteinleib (18) mit der Schweizer Nati noch den Nations-League-Abstieg hinnehmen. Doch wenige Tage später gibts für das Nati-Juwel wieder Grund zum Jubeln.

Mit den Frauen des FC Barcelona gewinnt Schertenleib nämlich den spanischen Cup. Im Final vom Samstag gewinnt Barça gegen die Frauen von Atlético Madrid mit 2:0. Die Spanierin Claudia Pina (23) erzielt beide Tore.

Schertenleib selbst kommt im Endspiel zu einem Kurzeinsatz. Sie wird in der 90. Minute für die zweimalige Weltfussballerin Alexia Putellas (31) eingewechselt.

Triple knapp verpasst

Nachdem sich Barça mit einer dominanten Liga-Saison bereits zum Meister gekürt hat, ist jetzt das Double perfekt. Das Triple verpasste man derweil knapp, der Champions-League-Final ging Ende Mai mit 0:1 gegen Arsenal verloren. Letztes Jahr holte Barça noch alle drei Titel.

Für Sydney Schertenleib gehts jetzt Schlag auf Schlag. Schon bald startet sie mit der Frauen-Nati in die endgültige Vorbereitung für die Heim-EM. Am 26. Juni kommts gegen Tschechien zum letzten Testspiel, ehe es am 2. Juli gegen Norwegen ernst gilt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos