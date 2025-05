Holt Wälti oder Schertenleib den Titel?

Beide Mannschaften sind gespickt mit Top-Spielerinnen, einige davon stehen in der Torschützenliste dieses Wettbewerbs weit oben: Barcelonas Eigengewächs Claudia Pina hat in acht Einsätzen zehn Treffer geschossen, bei Arsenal sorgen Caldentey und Russo mit je sieben Toren Torgefahr aus. Caldentey war erst im Sommer aus Katalonien in die englischen Hauptstadt gewechselt. Der spanische Meister weiss mit Alexia und Aitana zudem zwei Weltfussballerinnen in seinen Reihen.