Das Aufgebot von Pia Sundhage (65) für die am Montag beginnende EM-Vorbereitung beinhaltet keine Überraschung. 35 Spielerinnen nominiert die Schwedin, unter ihnen sind wie erwartet auch Alisha Lehmann (26), Coumba Sow (30) und Riola Xhemaili (22), die in den letzten Monaten nicht regelmässig zum Aufgebot gehörten.

Am Montag geht es los. Dann trifft sich die Nati an der Eidgenössischen Sportschule in Magglingen zum Start der EM-Vorbereitung. Neben allen Spielerinnen, die zuletzt gegen Frankreich (0:4) und Norwegen (0:1) dabei waren, kehrt neben Luana Bühler (29/Tottenham) auch Naomi Luyet (19) zurück. Die Meisterin mit YB, die nach Hoffenheim wechselt, hatte nach mehrmonatiger Verletzungspause erst im Playoff-Final-Rückspiel ihr Comeback gegeben.

Auch Lydia Andrade (Leipzig), Amira Arfaoui (Bremen), Aurélie Csillag (Basel) und Eseosa Aigbogun (AS Roma) kehren in den Kreis der Nati zurück. Mit Leela Egli (18, Freiburg), Leila Wandeler (19, Lyon) und Lia Kamber (19, Basel) sind auch junge Spielerinnen dabei, welche die Chance erhalten, sich zu zeigen.

Finales EM-Kader in gut zwei Wochen

Ein paar Namen werden ab Montag noch nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Ana-Maria Crnogorcevic (34) hat sich im Spiel vor einer Woche gegen Frankreich an den Adduktoren verletzt und wird erst am 16. Juni einrücken, ebenso Captain Lia Wälti. Smilla Vallotto (21) und Naina Inauen (24), die in Skandinavien spielen, kommen erst am 23. Juni, da die Saison in Schweden und Norwegen weiterhin läuft. Auch Sydney Schertenleib (18) wird erst dann erwartet. Sie bestreitet mit Barcelona an diesem Wochenende noch den Final der Copa de la Reina. Der offizielle Abstellungstermin der Uefa beginnt am 23. Juni.

Die EM sicher verpassen wird Lara Marti. Die Aussenverteidigerin von Leipzig zog sich vor gut zwei Wochen im Training einen Kreuzbandriss zu.

Die zweite Trainingswoche geht in Nottwil über die Bühne, in der dritten Woche disloziert die Nati nach Abtwil in die Ostschweiz. Den finalen Entscheid, wer zum 23-köpfigen EM-Kader gehört, fällt Sundhage am 23. Juni. Drei Tage später testet die Nati als EM-Hauptprobe in Winterthur gegen Tschechien, am 28. Juni bezieht die Nati dann ihr EM-Camp in Thun. Und am 2. Juli gehts richtig los: Dann trifft die Nati im EM-Auftaktspiel im Basler St. Jakob-Park auf Norwegen.

Das erste Aufgebot für die EM-Vorbereitung Tor: Nadine Böhi, Elvira Herzog, Livia Peng. Verteidigung: Eseosa Aigbogun, Laia Ballesté, Luana Bühler, Viola Calligaris, Noelle Maritz, Nadine Riesen, Julia Stierli. Mittelfeld und Sturm: Lydia Andrade, Amira Arfaoui, Ramona Bachmann, Iman Beney, Alena Bienz, Ana-Maria Crnogorcevic, Aurélie Csillag, Leela Egli, Svenja Fölmli, Naina Inauen, Noemi Ivelj, Lia Kamber, Alisha Lehmann, Naomi Luyet, Sandrine Mauron, Alayah Pilgrim, Seraina Piubel, Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Coumba Sow, Meriame Terchoun, Smilla Vallotto, Lia Wälti, Leila Wandeler, Riola Xhemaili.

