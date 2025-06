Drei Änderungen in Startelf – Peng wieder im Tor

Ausgangslage

Die Schweizerinnen warten 2025 weiterhin auf den ersten Sieg. Nach fünf Spielen stehen sie mit nur zwei Punkten aus zwei Remis gegen Island am Tabellenende der Gruppe 2. Gegen Frankreich setzte es zuletzt in Nancy eine klare 0:4-Niederlage ab – die zweite Pleite gegen «Les Bleues» in dieser Nations-League-Kampagne.

Für die Nati-Frauen spitzt sich die Lage zu: Wollen sie den Abstieg aus Liga A noch verhindern, braucht es im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen zwingend einen Sieg – und gleichzeitig Schützenhilfe im Fernduell zwischen Frankreich und Island. Die viertplatzierte Nation steigt direkt ab, die Gruppendritten bestreiten die Abstiegs-Playoffs. Will die Nati dies verhindern, muss sie Norwegen mit mindestens zwei Toren Unterschied schlagen und Island gleichzeitig gegen Frankreich verlieren.