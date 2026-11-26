Die Nati steht vor zwei enorm wichtigen Playoff-Partien – und kehrt dafür erstmals seit der unvergesslichen EM nach Bern zurück. Du kannst den Hype vor Ort miterleben: Mach mit beim Blick-Wettbewerb und gewinne mit etwas Glück zwei VIP-Tickets!

Darum gehts Die Schweizer Fussballerinnen treffen am 1. Dezember im WM-Playoff-Hinspiel in Bern auf Österreich

Für das Spiel wurden bereits über 20'000 Tickets verkauft, ein Rekord für ein reguläres Heimspiel

Blick verlost 3 mal 2 VIP-Tickets, die Teilnahme ist bis zum 27. November um 12 Uhr möglich

Die Nati ist heiss auf das Spiel des Jahres gegen Österreich – und ihr seid es auch! Bereits über 1000 Blick-Leserinnen und -Leser haben sich für das Gewinnspiel um 3 × 2 VIP-Plätze für das Spiel am 1. Dezember in Bern angemeldet. Nimm auch du noch bis am 27. November um 12 Uhr teil und sei dabei, wenn die Nati ins Wankdorf zurückkehrt – in jenes Stadion, wo schon im Sommer 2025 eine unvergleichliche Euphorie herrschte. 25'000 Schweizer Fans liefen vor dem Viertelfinal gegen Spanien gemeinsam zum Stadion und verwandelten die Bundesstadt in ein rot-weisses Meer.

Und nun? Der Hype vor den beiden WM-Playoffpartien gegen die Österreicherinnen ist erneut riesig: Für die Partie ist eine Rekordzahl an Tickets verkauft worden. Blick verlost weitere attraktive Preise – und zeigt, wo noch Tickets zu finden sind.

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Sind noch Tickets erhältlich?

Hat es nicht geklappt im Gewinnspiel? Keine Sorge, für das Spiel vom kommenden Dienstag im Wankdorf sind noch Tickets in verschiedenen Preiskategorien erhältlich. Am besten löst du diese direkt im offiziellen Ticketportal auf der Website des schweizerischen Fussballverbands SFV.

Gibts einen neuen Zuschauerrekord?

Ein wenig sputen sollte man sich aber mit dem Ticketkauf, denn: Für das Playoff-Hinspiel im Wankdorf sind bereits über 20'000 Tickets verkauft worden. Das ist eine Rekordkulisse: Noch nie hat das Fussball-Nationalteam der Frauen in einem regulären Heimspiel (ohne EM-Spiele) diese Marke geknackt. Der bisherige Rekord von 17'306 verkauften Tickets bei einem Testspiel gegen Deutschland im November 2024 wird deutlich übertroffen.