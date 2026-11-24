Blick und der Schweizerische Fussballverband verlosen 3×2 Plätze für eine Stadiontour mit anschliessendem Spielbesuch der Frauen-Nati am 1. Dezember im Wankdorf.

Du willst das Spiel der Schweizer Frauen-Nati am 1. Dezember im Wankdorf hautnah miterleben? Blick und der SFV verlosen 3×2 Plätze für die «Ultimate Access Tour».

Schon vor dem Anpfiff ab 17 Uhr nimmt euch jemand vom Stadionmanagement mit auf einen 30 bis 40 Minuten langen Rundgang durch Bereiche, die Fans sonst nicht zugänglich sind. Ihr betretet den Rasen, blickt im TV-Compound hinter die Kulissen der Fernsehproduktion und besucht den Medienbereich. Wenn es der Spielbetrieb zulässt, werft ihr auch einen Blick in die Garderoben.

Die Tour endet im VIP-Bereich. Dort geniesst ihr feines Essen und Getränke und feuert gemeinsam die Frauen-Nati an.

Mach jetzt mit und gewinne mit etwas Glück zwei Plätze für die «Ultimate Access Tour»!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 27. November 2026 um 12.00 Uhr. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.