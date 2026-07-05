Nati-Captain Lia Wälti berichtet von Belästigung: Auf einer Zugfahrt starrte ein Mann sie eine Stunde lang an und lächelte dominant. «Es war das erste Mal, dass es mir richtig eingefahren ist.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati-Captain Lia Wälti berichtet von einer verstörenden Zugfahrt am Dienstagabend

Ein Mann starrte sie eine Stunde lang an, was sie belastete

Hunderte Frauen meldeten ähnliche Erlebnisse nach ihrem Instagram-Beitrag

Andri Bäggli Redaktor Sport

Es ist der Albtraum jeder Frau: Nati-Captain Lia Wälti berichtete am Dienstagabend von einer unangenehmen Zugreise. In einer Instagram-Story erzählt die 33-Jährige, dass sich ein älterer Mann neben die Neo-Brighton-Spielerin gesetzt und sie angestarrt hat. «Von dem Moment an, als er sich hinsetzte, spürte ich, wie er mich anstarrte. Als die Person, die mir gegenüber sass, ausstieg, setzte er sich sofort auf diesen Platz, damit er mich weiter ansehen konnte», schrieb der Nati-Star.

Rund eine Stunde habe er sie nicht mehr aus den Augen gelassen und angelächelt: «Kein freundliches Lächeln. Ein dominantes. Eines, das mir ein tiefes, unangenehmes Gefühl bereitete.» Weiter schreibt die Nati-Spielerin in ihrer Story, dass, obwohl nichts «passiert» sei, doch etwas vorgefallen ist.

«Es war Belästigung»

Wälti hat nun in einem Interview mit «20 Minuten» ausführlicher über die Belästigung gesprochen. Sie erzählt, dass es nicht das erste Mal sei, dass sie solch eine Situation erlebt habe. «Aber es war das erste Mal, dass es mir richtig eingefahren ist», so Wälti. Zuerst habe sie sich noch gefragt, ob es sich «nur» um eine freundliche Person handle oder sie sich das einbilde. «Aber am Schluss ist das Gefühl, das man hat, meistens richtig. Es war eine Belästigung», stellt die 33-Jährige klar.

Auf den Beitrag, den sie geteilt hat, habe sie mehrere Hundert Reaktionen von Frauen erhalten, die fast tagtäglich dasselbe erleben. «Ich weiss auch absolut, dass nicht jeder Mann so ist. Das ist klar, das ist auch wichtig zu sagen. Aber wir Frauen leben mit einer gewissen Angst, die das männliche Geschlecht nicht hat», führt Wälti weiter aus. Normalerweise spreche sie Dinge klar an und ducke sich nicht weg, sie habe sich in dieser Situation aber nicht sicher gefühlt.

Die Mittelfeld-Spielerin hat auch noch eine Bitte: «Ich wünsche mir, dass Menschen einschreiten, wenn sie etwas sehen.» Das sei für Männer einfacher als für Frauen. «Auch wenn es etwas Kleines ist, wie sich in den Weg zu stellen, sodass die Person die andere nicht mehr anschauen kann. Das hilft ja schon.»

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