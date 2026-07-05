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«Es war eine Belästigung»
Nati-Captain Wälti erzählt ausführlich von Albtraum-Zugfahrt

Nati-Captain Lia Wälti berichtet von Belästigung: Auf einer Zugfahrt starrte ein Mann sie eine Stunde lang an und lächelte dominant. «Es war das erste Mal, dass es mir richtig eingefahren ist.»
Publiziert: vor 40 Minuten
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Nati-Captain Lia Wälti berichtet von einer verstörenden Zugreise.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati-Captain Lia Wälti berichtet von einer verstörenden Zugfahrt am Dienstagabend
  • Ein Mann starrte sie eine Stunde lang an, was sie belastete
  • Hunderte Frauen meldeten ähnliche Erlebnisse nach ihrem Instagram-Beitrag
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Es ist der Albtraum jeder Frau: Nati-Captain Lia Wälti berichtete am Dienstagabend von einer unangenehmen Zugreise. In einer Instagram-Story erzählt die 33-Jährige, dass sich ein älterer Mann neben die Neo-Brighton-Spielerin gesetzt und sie angestarrt hat. «Von dem Moment an, als er sich hinsetzte, spürte ich, wie er mich anstarrte. Als die Person, die mir gegenüber sass, ausstieg, setzte er sich sofort auf diesen Platz, damit er mich weiter ansehen konnte», schrieb der Nati-Star.

Rund eine Stunde habe er sie nicht mehr aus den Augen gelassen und angelächelt: «Kein freundliches Lächeln. Ein dominantes. Eines, das mir ein tiefes, unangenehmes Gefühl bereitete.» Weiter schreibt die Nati-Spielerin in ihrer Story, dass, obwohl nichts «passiert» sei, doch etwas vorgefallen ist.

«Es war Belästigung»

Wälti hat nun in einem Interview mit «20 Minuten» ausführlicher über die Belästigung gesprochen. Sie erzählt, dass es nicht das erste Mal sei, dass sie solch eine Situation erlebt habe. «Aber es war das erste Mal, dass es mir richtig eingefahren ist», so Wälti. Zuerst habe sie sich noch gefragt, ob es sich «nur» um eine freundliche Person handle oder sie sich das einbilde. «Aber am Schluss ist das Gefühl, das man hat, meistens richtig. Es war eine Belästigung», stellt die 33-Jährige klar.

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Auf den Beitrag, den sie geteilt hat, habe sie mehrere Hundert Reaktionen von Frauen erhalten, die fast tagtäglich dasselbe erleben. «Ich weiss auch absolut, dass nicht jeder Mann so ist. Das ist klar, das ist auch wichtig zu sagen. Aber wir Frauen leben mit einer gewissen Angst, die das männliche Geschlecht nicht hat», führt Wälti weiter aus. Normalerweise spreche sie Dinge klar an und ducke sich nicht weg, sie habe sich in dieser Situation aber nicht sicher gefühlt.

Die Mittelfeld-Spielerin hat auch noch eine Bitte: «Ich wünsche mir, dass Menschen einschreiten, wenn sie etwas sehen.» Das sei für Männer einfacher als für Frauen. «Auch wenn es etwas Kleines ist, wie sich in den Weg zu stellen, sodass die Person die andere nicht mehr anschauen kann. Das hilft ja schon.»

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
6
7
14
2
Italien
Italien
6
8
9
3
Schweden
Schweden
6
0
8
4
Serbien
Serbien
6
-15
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
6
13
2
Niederlande
Niederlande
6
3
11
3
Irland
Irland
6
0
9
4
Polen
Polen
6
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
18
15
2
England
England
6
8
15
3
Island
Island
6
-9
6
4
Ukraine
Ukraine
6
-17
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
17
16
2
Norwegen
Norwegen
6
2
12
3
Österreich
Österreich
6
-6
4
4
Slowenien
Slowenien
6
-13
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
6
12
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
10
11
3
Albanien
Albanien
6
-5
7
4
Montenegro
Montenegro
6
-17
1
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
13
16
2
Türkei
Türkei
6
6
13
3
Nordirland
Nordirland
6
1
6
4
Malta
Malta
6
-20
0
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
15
2
Finnland
Finnland
6
9
15
3
Slowakei
Slowakei
6
-9
6
4
Lettland
Lettland
6
-13
0
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
22
14
2
Belgien
Belgien
6
21
14
3
Israel
Israel
6
-10
6
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-33
0
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
6
8
11
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
18
11
3
Estland
Estland
6
5
11
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
15
15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
4
9
9
2
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
3
Armenien
Armenien
4
-12
1
Qualifikationsspiele
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