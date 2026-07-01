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«Hat mich eine Stunde lang angestarrt»
Nati-Captain Wälti berichtet von verstörender Zugfahrt

In den sozialen Medien berichtet Lia Wälti von einer unangenehmen Zugreise mit einem Mann. Die Nati-Captain schildert in einer Instagram-Story, wie sie lange angestarrt wurde und sich zunehmend unwohl fühlte.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Lia Wälti hat eine unangenehme Zugreise hinter sich.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lia Wälti schildert unangenehme Zugerfahrung mit einem älteren Mann
  • Der Unbekannte starrte sie eine Stunde lang an
  • Nati-Captain kann solche Aktionen überhaupt nicht verstehen
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Vor einer Woche teilte Frauen-Nati-Captain Lia Wälti (33) noch Ferienfotos von Sardinien auf Instagram. Am Dienstagabend berichtet die Juventus-Spielerin über eine unangenehme Situation, die sie während einer Zugreise erlebt hat. 

In einer Story schildert Wälti, dass sie sich in einem vollen Zug befunden habe. Neben ihr sass ein Mann, den die Nati-Spielerin auf über 60 Jahre alt einschätzt. «Von dem Moment an, als er sich hinsetzte, spürte ich, wie er mich anstarrte. Als die Person, die mir gegenüber sass, ausstieg, setzte er sich sofort auf diesen Platz, damit er mich weiter ansehen konnte», schreibt die Fussballerin.

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«Es ist nichts ‹passiert›, und doch ist etwas passiert»

So soll der Mann Wälti «eine Stunde lang angestarrt» und angelächelt haben: «Kein freundliches Lächeln. Ein dominantes. Eines, das mir ein tiefes, unangenehmes Gefühl bereitete.» Weiter schreibt die Nati-Spielerin in ihrer Story, dass, obwohl nichts «passiert» sei, doch etwas vorgefallen ist.

«Als Frauen kennen so viele von uns dieses Gefühl. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Im Fokus zu stehen. Sich bewusst zu werden, dass jemand beschlossen hat, du seist da, um angestarrt zu werden – ganz gleich, wie du dich dabei fühlst», beschreibt Wälti das Vorgefallene.

Die Juventus-Spielerin schreibt weiter: «Warum ist das immer noch so normal? Warum wird von Frauen erwartet, dass sie solche Momente einfach hinnehmen, anstatt sich in der Öffentlichkeit sicher genug zu fühlen, um sich dort aufzuhalten, ohne zum Blickfang für andere zu werden?»

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
6
7
14
2
Italien
Italien
6
8
9
3
Schweden
Schweden
6
0
8
4
Serbien
Serbien
6
-15
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
6
13
2
Niederlande
Niederlande
6
3
11
3
Irland
Irland
6
0
9
4
Polen
Polen
6
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
18
15
2
England
England
6
8
15
3
Island
Island
6
-9
6
4
Ukraine
Ukraine
6
-17
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
17
16
2
Norwegen
Norwegen
6
2
12
3
Österreich
Österreich
6
-6
4
4
Slowenien
Slowenien
6
-13
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
6
12
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
10
11
3
Albanien
Albanien
6
-5
7
4
Montenegro
Montenegro
6
-17
1
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
13
16
2
Türkei
Türkei
6
6
13
3
Nordirland
Nordirland
6
1
6
4
Malta
Malta
6
-20
0
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
15
2
Finnland
Finnland
6
9
15
3
Slowakei
Slowakei
6
-9
6
4
Lettland
Lettland
6
-13
0
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
22
14
2
Belgien
Belgien
6
21
14
3
Israel
Israel
6
-10
6
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-33
0
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
6
8
11
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
18
11
3
Estland
Estland
6
5
11
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
15
15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
4
9
9
2
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
3
Armenien
Armenien
4
-12
1
Qualifikationsspiele
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