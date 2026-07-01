In den sozialen Medien berichtet Lia Wälti von einer unangenehmen Zugreise mit einem Mann. Die Nati-Captain schildert in einer Instagram-Story, wie sie lange angestarrt wurde und sich zunehmend unwohl fühlte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lia Wälti schildert unangenehme Zugerfahrung mit einem älteren Mann

Der Unbekannte starrte sie eine Stunde lang an

Nati-Captain kann solche Aktionen überhaupt nicht verstehen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Vor einer Woche teilte Frauen-Nati-Captain Lia Wälti (33) noch Ferienfotos von Sardinien auf Instagram. Am Dienstagabend berichtet die Juventus-Spielerin über eine unangenehme Situation, die sie während einer Zugreise erlebt hat.

In einer Story schildert Wälti, dass sie sich in einem vollen Zug befunden habe. Neben ihr sass ein Mann, den die Nati-Spielerin auf über 60 Jahre alt einschätzt. «Von dem Moment an, als er sich hinsetzte, spürte ich, wie er mich anstarrte. Als die Person, die mir gegenüber sass, ausstieg, setzte er sich sofort auf diesen Platz, damit er mich weiter ansehen konnte», schreibt die Fussballerin.

«Es ist nichts ‹passiert›, und doch ist etwas passiert»

So soll der Mann Wälti «eine Stunde lang angestarrt» und angelächelt haben: «Kein freundliches Lächeln. Ein dominantes. Eines, das mir ein tiefes, unangenehmes Gefühl bereitete.» Weiter schreibt die Nati-Spielerin in ihrer Story, dass, obwohl nichts «passiert» sei, doch etwas vorgefallen ist.

«Als Frauen kennen so viele von uns dieses Gefühl. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Im Fokus zu stehen. Sich bewusst zu werden, dass jemand beschlossen hat, du seist da, um angestarrt zu werden – ganz gleich, wie du dich dabei fühlst», beschreibt Wälti das Vorgefallene.

Die Juventus-Spielerin schreibt weiter: «Warum ist das immer noch so normal? Warum wird von Frauen erwartet, dass sie solche Momente einfach hinnehmen, anstatt sich in der Öffentlichkeit sicher genug zu fühlen, um sich dort aufzuhalten, ohne zum Blickfang für andere zu werden?»

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