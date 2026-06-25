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Fussballerin im Liebes-Glück
Alisha Lehmann hat sich verlobt

Alisha Lehmann schwebt auf Wolke sieben. Die Schweizer Fussballerin hat sich mit Freund Montel McKenzie verlobt.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Stolz zeigt Alisha Lehmann ihren Verlobungsring.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alisha Lehmann verlobt sich mit Montel McKenzie in England
  • Reality-TV-Start McKenzie spielt Halbprofi-Fussball
  • Lehmann aktuell bei Leicester City, letztes Nati-Aufgebot verpasst
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Björn LindroosRedaktor Sport

Schöne News von Alisha Lehmann (27). Die Fussballerin hat sich mit Freund Montel McKenzie (28) verlobt. Dies teilt sie mit einem romantischen Post auf Instagram mit.

«Forever & Always», schreibt Lehmann unter ein gemeinsames Bild, auf dem sie ihren Ring stolz in die Kamera hält. Auch den Moment des Antrags postet sie auf Instagram.

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Aus dem Trash-TV bekannt

Das Paar machte seine Beziehung an Lehmanns 27. Geburtstag im Januar offiziell. McKenzie ist in England aus dem Reality-TV bekannt. So trat er in den vergangenen Jahren mehrfach bei «Love Island» auf. Und auch Fussball spielt er. McKenzie ist Halbprofi und spielt in der Isthmian League, der siebten und achten Ligastufe in England.

Daneben spielt er auch in der Hallenliga Baller League, von der Lehmann ebenfalls Teil ist. Lehmann spielt aktuell beim englischen Klub Leicester City, im letzten Aufgebot der Schweizer Nati fehlte sie allerdings.

Alisha Lehmann mit Siegerkuss in der Ballers League
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Freund gewinnt Titel:Alisha Lehmann belohnt ihn mit Siegerkuss
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Frankreich
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Niederlande
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Irland
Irland
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Polen
Polen
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Mannschaft
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Spanien
Spanien
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England
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Island
Island
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Ukraine
Ukraine
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Gruppe A4
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SP
TD
PT
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Deutschland
Deutschland
6
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Norwegen
Norwegen
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Österreich
Österreich
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Slowenien
Slowenien
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Wales
Wales
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Tschechische Republik
Tschechische Republik
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Albanien
Albanien
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Montenegro
Montenegro
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Schweiz
Schweiz
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Türkei
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6
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Nordirland
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Malta
Malta
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Portugal
Portugal
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Slowakei
Slowakei
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6
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Lettland
Lettland
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Schottland
6
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Belgien
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Israel
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-10
6
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Mannschaft
SP
TD
PT
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Litauen
Litauen
6
8
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Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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Estland
Estland
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11
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Liechtenstein
Liechtenstein
6
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0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
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1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
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15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
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SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
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TD
PT
1
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Weißrussland
4
9
9
2
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Kasachstan
4
3
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3
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Armenien
4
-12
1
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