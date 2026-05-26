DE
FR
Abonnieren

Kader für WM-Quali-Spiele
So will die Frauen-Nati den Gruppensieg klarmachen

Die Schweizer Frauen-Nati eröffnet die AIL-Arena in Lugano am 5. Juni gegen Malta. Mit einem Sieg winkt Platz eins der Tabelle, Spielerinnen wie Lehmann und Fölmli sind jedoch nicht dabei. Dafür gibt es einen Neuling im Aufgebot.
Publiziert: 12:51 Uhr
|
Aktualisiert: 13:01 Uhr
Kommentieren
1/7
Nati-Trainer Rafel Navarro gibt sein Kader für den Juni-Zusammenzug bekannt.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mit einem Sieg könnte die Frauen-Nati den ersten Tabellenplatz klarmachen
  • Nati-Coach Navarro setzt auf bewährte Kräfte und testet Neuling Romero
  • Lehmann und Fölmli fehlen, Fölmli wegen Vorsichtsmassnahme nach Verletzungen
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Am 5. Juni eröffnet die Schweizer Frauen-Nati mit dem fünften WM-Quali-Spiel die brandneue AIL-Arena in Lugano. Mit einem Sieg gegen Underdog Malta kann der erste Tabellenplatz bereits vor dem letzten Spiel gegen Nordirland (9. Juni) fix gemacht werden. Dieser würde dann dafür sorgen, dass die Schweiz die bessere Ausgangslage für die Playoffs hätte.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Coach Rafel Navarro (40) auf viele bekannte Kräfte. Lediglich drei Spielerinnen rotieren im Vergleich zum letzten Zusammenzug ins Team – darunter auch ein Nati-Neuling. Nürnbergs Lourdes Romero erhält ihr erstes Aufgebot und komplettiert das Goalie-Trio mit Elvira Herzog und Livia Peng.

Stürmerin Lydia Andrade (Köln) und Ella Touon (Essen) haben ebenfalls das Aufgebot von Navarro erhalten. «Wir wollen sehen, was ihr Level ist. Am einfachsten findet man das heraus, wenn sie mit uns trainieren», so Navarro.

Lehmann und Fölmli fehlen

Nicht mit dabei sind Alisha Lehmann und Svenja Fölmli. Leicester-Spielerin Lehmann fehlt aufgrund einer Verletzung. «Sie ist verletzt und befindet sich im Aufbau», gibt Navarro ein Update.

Bei Fölmli ist die Situation leicht anders. Sie fehlt aus gesundheitlichen Gründen, das sei aber nur eine reine Vorsichtsmassnahme des Staffs. Die letzten 18 Monate waren sehr intensiv für die Stürmerin. Nachdem sich die 23-Jährige 2022 und 2023 zweimal das Kreuzband gerissen hatte, spielte sie im Sommer 2025 an der EM und diese Saison ihre erfolgreichste Bundesliga-Saison bei Freiburg mit acht Toren und fünf Vorlagen. Nun steht diesen Sommer der Wechsel zu Hoffenheim vor der Tür – die Vorbereitung dafür beginnt nur zehn Tage nach dem Zusammenzug.

Der zunehmenden Belastung ist sich auch Navarro bewusst. «Es ist nicht einfach. Die Spielerinnen müssen sehr fokussiert sein, auch wenn das nicht einfach ist. Gewisse Spielerinnen hatten bereits Ferien, andere sind in Verhandlungen mit neuen Klubs», so Navarro. Es sei ein spezieller Moment am Ende der Saison: «Die Spielerinnen machen gemeinsam mit uns ihren Urlaub. Es ist der Job des Staffs, dass wir ihnen vermitteln, dass diese Phase auch für sie wichtig ist. Wir arbeiten dabei viel im mentalen Bereich.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
Frankreich
4
3
7
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
9
12
2
Spanien
Spanien
4
9
9
3
Island
Island
4
-5
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
4
10
10
3
Albanien
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
Nordirland
4
3
6
4
Malta
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
4
3
9
3
Slowakei
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
4
12
8
2
Belgien
Belgien
4
8
8
3
Israel
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
3
-2
3
3
Georgien
Georgien
2
-4
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
Armenien
2
-6
0
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)