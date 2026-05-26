Die Schweizer Frauen-Nati eröffnet die AIL-Arena in Lugano am 5. Juni gegen Malta. Mit einem Sieg winkt Platz eins der Tabelle, Spielerinnen wie Lehmann und Fölmli sind jedoch nicht dabei. Dafür gibt es einen Neuling im Aufgebot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mit einem Sieg könnte die Frauen-Nati den ersten Tabellenplatz klarmachen

Nati-Coach Navarro setzt auf bewährte Kräfte und testet Neuling Romero

Lehmann und Fölmli fehlen, Fölmli wegen Vorsichtsmassnahme nach Verletzungen

Andri Bäggli Redaktor Sport

Am 5. Juni eröffnet die Schweizer Frauen-Nati mit dem fünften WM-Quali-Spiel die brandneue AIL-Arena in Lugano. Mit einem Sieg gegen Underdog Malta kann der erste Tabellenplatz bereits vor dem letzten Spiel gegen Nordirland (9. Juni) fix gemacht werden. Dieser würde dann dafür sorgen, dass die Schweiz die bessere Ausgangslage für die Playoffs hätte.

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Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Coach Rafel Navarro (40) auf viele bekannte Kräfte. Lediglich drei Spielerinnen rotieren im Vergleich zum letzten Zusammenzug ins Team – darunter auch ein Nati-Neuling. Nürnbergs Lourdes Romero erhält ihr erstes Aufgebot und komplettiert das Goalie-Trio mit Elvira Herzog und Livia Peng.

Stürmerin Lydia Andrade (Köln) und Ella Touon (Essen) haben ebenfalls das Aufgebot von Navarro erhalten. «Wir wollen sehen, was ihr Level ist. Am einfachsten findet man das heraus, wenn sie mit uns trainieren», so Navarro.

Lehmann und Fölmli fehlen

Nicht mit dabei sind Alisha Lehmann und Svenja Fölmli. Leicester-Spielerin Lehmann fehlt aufgrund einer Verletzung. «Sie ist verletzt und befindet sich im Aufbau», gibt Navarro ein Update.

Bei Fölmli ist die Situation leicht anders. Sie fehlt aus gesundheitlichen Gründen, das sei aber nur eine reine Vorsichtsmassnahme des Staffs. Die letzten 18 Monate waren sehr intensiv für die Stürmerin. Nachdem sich die 23-Jährige 2022 und 2023 zweimal das Kreuzband gerissen hatte, spielte sie im Sommer 2025 an der EM und diese Saison ihre erfolgreichste Bundesliga-Saison bei Freiburg mit acht Toren und fünf Vorlagen. Nun steht diesen Sommer der Wechsel zu Hoffenheim vor der Tür – die Vorbereitung dafür beginnt nur zehn Tage nach dem Zusammenzug.

Der zunehmenden Belastung ist sich auch Navarro bewusst. «Es ist nicht einfach. Die Spielerinnen müssen sehr fokussiert sein, auch wenn das nicht einfach ist. Gewisse Spielerinnen hatten bereits Ferien, andere sind in Verhandlungen mit neuen Klubs», so Navarro. Es sei ein spezieller Moment am Ende der Saison: «Die Spielerinnen machen gemeinsam mit uns ihren Urlaub. Es ist der Job des Staffs, dass wir ihnen vermitteln, dass diese Phase auch für sie wichtig ist. Wir arbeiten dabei viel im mentalen Bereich.»

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