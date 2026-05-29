Iman Beney wird der Frauen-Nati für die kommenden WM-Quali-Partien aufgrund einer Verletzung fehlen. An ihrer Stelle wird keine Spielerin nachnominiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iman Beney fällt für WM-Qualifikationsspiele der Schweiz aus

Art der Verletzung und Ausfalldauer ist unbekannt

Beney verpasst auch FA-Cupfinal mit Manchester City

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Vor wenigen Wochen jubelte Iman Beney (19) mit dem Frauenteam von Manchester City in ihrer Premierensaison in England noch über den Meistertitel in der Women's Super League. Nun folgt der Dämpfer für das Nati-Juwel. Wie der Schweizerische Fussballverband SFV meldet, hat sich Beney eine Verletzung zugezogen.

Über die Art der Verletzung und Länge des Ausfalls ist bisher noch nichts bekannt. Für die kommenden Spiele der WM-Qualifikation gegen Malta (5. Juni) in Lugano und auswärts in Nordirland (9. Juni) muss Nati-Coach Rafel Navarro (40) aber auf die Stürmerin verzichten, wie der SFV schreibt. Für Beney wird keine Spielerin nachnominiert, die bevorstehenden Ernstkämpfe wird die Nati mit 23 Spielerinnen in Angriff nehmen.

Beney wird aufgrund der Verletzung am Sonntag auch den Final des FA Cup mit ManCity verpassen. Die 19-Jährige hatte im Halbfinal gegen Chelsea nach einem 0:2-Rückstand mit der Vorlage zum 1:2 und 2:2 nach ihrer Einwechslung einen massgeblichen Anteil an der Aufholjagd der Skyblues.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen