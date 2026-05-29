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Dämpfer für Frauen-Nati
Juwel fällt für WM-Quali-Spiele verletzt aus

Iman Beney wird der Frauen-Nati für die kommenden WM-Quali-Partien aufgrund einer Verletzung fehlen. An ihrer Stelle wird keine Spielerin nachnominiert.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Iman Beney muss verletzt pausieren und verpasst die WM-Quali-Spiele von Anfang Juni.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Iman Beney fällt für WM-Qualifikationsspiele der Schweiz aus
  • Art der Verletzung und Ausfalldauer ist unbekannt
  • Beney verpasst auch FA-Cupfinal mit Manchester City
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Vor wenigen Wochen jubelte Iman Beney (19) mit dem Frauenteam von Manchester City in ihrer Premierensaison in England noch über den Meistertitel in der Women's Super League. Nun folgt der Dämpfer für das Nati-Juwel. Wie der Schweizerische Fussballverband SFV meldet, hat sich Beney eine Verletzung zugezogen.

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Über die Art der Verletzung und Länge des Ausfalls ist bisher noch nichts bekannt. Für die kommenden Spiele der WM-Qualifikation gegen Malta (5. Juni) in Lugano und auswärts in Nordirland (9. Juni) muss Nati-Coach Rafel Navarro (40) aber auf die Stürmerin verzichten, wie der SFV schreibt. Für Beney wird keine Spielerin nachnominiert, die bevorstehenden Ernstkämpfe wird die Nati mit 23 Spielerinnen in Angriff nehmen.

Beney wird aufgrund der Verletzung am Sonntag auch den Final des FA Cup mit ManCity verpassen. Die 19-Jährige hatte im Halbfinal gegen Chelsea nach einem 0:2-Rückstand mit der Vorlage zum 1:2 und 2:2 nach ihrer Einwechslung einen massgeblichen Anteil an der Aufholjagd der Skyblues.

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
Frankreich
4
3
7
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
9
12
2
Spanien
Spanien
4
9
9
3
Island
Island
4
-5
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
4
10
10
3
Albanien
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
Nordirland
4
3
6
4
Malta
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
4
3
9
3
Slowakei
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
4
12
8
2
Belgien
Belgien
4
8
8
3
Israel
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
3
-2
3
3
Georgien
Georgien
2
-4
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
Armenien
2
-6
0
Qualifikationsspiele
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