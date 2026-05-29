Sportkoordinatorin Vanessa Bernauer verlässt den FC Zürich in Richtung Frauen-Bundesliga. Die ehemalige Nati-Spielerin wird neu Sportdirektorin beim Frauen-Team des VfL Wolfsburg.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Vanessa Bernauer (38) verlässt die FCZ Frauen: Wie der FC Zürich am Freitagmorgen vermeldet, wechselt die Sportkoordinatorin per 30. Juni nach Deutschland. Die gebürtige Zürcherin wird künftig als Sportdirektorin für das Frauen-Team des VfL Wolfsburg tätig sein.

Die 91-fache Schweizer Nationalspielerin war einst selbst für den FCZ als Spielerin aktiv und feierte dabei vier Meistertitel sowie einen Cupsieg. Seit September 2024 übte sie die Funktion der Sportkoordinatorin bei den Stadtzürcherinnen aus. Wie der Klub in seiner Medienmitteilung schreibt, hatte sie in dieser Funktion massgeblichen Anteil am Cupsieg 2025 sowie an den Playoff-Halbfinalqualifikationen der vergangenen beiden Saisons.

Nun wartet also eine neue Herausforderung auf Bernauer – bei einem der besten Frauenteams Europas.