Die Schweizer Nati-Spielerin Iman Beney hat Grund zu jubeln: Mit dem Frauenteam von Manchester City gewinnt sie die Women's Super League. Es ist der zweite Meistertitel in der Vereinshistorie der Skyblues.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Iman Beney (19) krönt ihre Premierensaison in England mit dem Titel!

Die Schweizer Nati-Spielerin feiert mit Manchester City die Meisterschaft in der FA Women's Super League. Das 19-jährige Talent stiess im letzten Sommer von den YB-Frauen zu den Skyblues und steuerte in 15 Liga-Einsätzen zwei Tore sowie zwei Assists zum Erfolg bei.

Die Entscheidung fällt vorzeitig am Mittwoch: Da die Frauenmannschaft von Arsenal gegen Brighton nicht über ein 1:1-Remis hinauskommt, sind die Citizens weder von den Gunners noch vom zweitplatzierten Chelsea einzuholen.

Damit endet die beeindruckende Serie ebendieser Chelsea Frauen, die zuvor sechsmal in Folge triumphierten. Für Manchester City ist es der zweite Meistertitel der Vereinsgeschichte – exakt zehn Jahre nach dem Premierensieg im Jahr 2016.