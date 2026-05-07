DE
FR
Abonnieren

In ihrem ersten Jahr in England
Nati-Juwel Beney gewinnt mit ManCity den Meistertitel

Die Schweizer Nati-Spielerin Iman Beney hat Grund zu jubeln: Mit dem Frauenteam von Manchester City gewinnt sie die Women's Super League. Es ist der zweite Meistertitel in der Vereinshistorie der Skyblues.
Publiziert: vor 41 Minuten
Kommentieren
1/4
Iman Beney (l.) gewinnt mit Manchester City den Meistertitel.
Foto: Getty Images
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Iman Beney (19) krönt ihre Premierensaison in England mit dem Titel!

Die Schweizer Nati-Spielerin feiert mit Manchester City die Meisterschaft in der FA Women's Super League. Das 19-jährige Talent stiess im letzten Sommer von den YB-Frauen zu den Skyblues und steuerte in 15 Liga-Einsätzen zwei Tore sowie zwei Assists zum Erfolg bei.

Die Entscheidung fällt vorzeitig am Mittwoch: Da die Frauenmannschaft von Arsenal gegen Brighton nicht über ein 1:1-Remis hinauskommt, sind die Citizens weder von den Gunners noch vom zweitplatzierten Chelsea einzuholen.

Damit endet die beeindruckende Serie ebendieser Chelsea Frauen, die zuvor sechsmal in Folge triumphierten. Für Manchester City ist es der zweite Meistertitel der Vereinsgeschichte – exakt zehn Jahre nach dem Premierensieg im Jahr 2016.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      Schweiz (F)
      Schweiz (F)