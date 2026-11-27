Der SFV bekommt Unterstützung für den Wiederaufbau des Fussballplatzes im Walliser Dorf Isérables, der Überschwemmungen zum Opfer gefallen ist.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Fifa unterstützte den Schweizerischen Fussballverband (SFV) mit 80'000 Dollar (66'800 Franken), um das «Stade des Combes» des FC Isérables wieder aufzubauen. Der Fussballplatz im gleichnamigen Walliser Dorf wurde im März 2024 von Überschwemmungen beschädigt.

Nach dem Bau einer Stützmauer, einer umfassenden Sanierung des Spielfelds, der Installation einer Sicherheitsbarriere und dem Austausch der beschädigten Flutlichtanlage konnte der Verein den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Im Februar besuchte Ex-Nati-Spieler Gelson Fernandes (40), der bei der Fifa als Regionaldirektor für Afrika und die Karibik und als stellvertretender Divisionsdirektor des Bereichs Mitgliedsverbände fungiert, zusammen mit einer SFV-Delegation um Präsident Peter Knäbel (60) die Heimstätte des Fünftligisten auf 1033 Metern Höhe südöstlich von Sitten, um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen.

«Der Besuch in Isérables hat uns gezeigt, welche Auswirkungen ein Naturereignis in einer Bergregion auf einen lokalen Fussballverein und eine ganze Gemeinde haben kann. Es ist daher besonders ermutigend, dass der FC Isérables dank des Fifa-Hilfsprogramms seine Sportanlagen wiederherstellen und den Fussballbetrieb unter optimalen Bedingungen fortsetzen konnte», wird Knäbel in einer Medienmitteilung zitiert. «Fussball gehört allen, und die Fifa hat die Verantwortung, überall dort zu helfen, wo unsere Unterstützung gebraucht wird», erklärt Fernandes.