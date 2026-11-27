Allen Njie ist offenbar mit 27 Jahren gestorben. Der frühere Captain Liberias spielte für GC, Vaduz und Aarau.

Darum gehts Liberias Ex-Captain Allen Njie starb offenbar mit 27 in den USA

Der Ex-Spieler von GC und Aarau brach laut «YEN News» zusammen

Herzprobleme beendeten seine Karriere; die Todesursache ist offen

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Trauer um Allen Njie: Der ehemalige Captain der liberianischen Nationalmannschaft ist offenbar im Alter von nur 27 Jahren in den USA verstorben. Der frühere Mittelfeldspieler der Grasshoppers, des FC Aarau und des FC Vaduz soll bei einem Treffen mit Freunden plötzlich zusammengebrochen sein. Das berichtet das ghanaische News-Portal «YEN News».

Njie wurde demnach umgehend ins nächstgelegene Spital gebracht. Die Ärzte konnten sein Leben jedoch nicht mehr retten. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Bereits vor rund vier Jahren musste Njie seine Karriere aufgrund von Herzproblemen beenden, heisst es weiter. Ob ein Zusammenhang mit seinem Tod besteht, ist unklar.

In der Schweiz stand der Liberianer bei den Hoppers (21 Partien) und bei Aarau (66 Partien) unter Vertrag. Zudem lief er für Vaduz auf (16 Partien) und führte die Nationalmannschaft seines Heimatlandes als Captain aufs Feld (21 Länderspiele).

2020 sorgte Njie als GC-Spieler während der Corona-Pandemie in der Schweiz für Schlagzeilen. Damals sass er in seiner Heimat in Westafrika fest und konnte nicht zurück in die Schweiz reisen. Der damalige GC-Sportchef, Bernard Schuiteman. sagte damals: «Ich bin fast täglich in Kontakt mit seinem Berater. Wir hoffen auf die Öffnung des Flugverkehrs. Wir versuchen alles, um Allen reinzukriegen.»

Mit 51 Tagen Verspätung konnte er dann doch zu den Hoppers zurückkehren.