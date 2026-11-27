Darum gehts
- Liberias Ex-Captain Allen Njie starb offenbar mit 27 in den USA
- Der Ex-Spieler von GC und Aarau brach laut «YEN News» zusammen
- Herzprobleme beendeten seine Karriere; die Todesursache ist offen
Trauer um Allen Njie: Der ehemalige Captain der liberianischen Nationalmannschaft ist offenbar im Alter von nur 27 Jahren in den USA verstorben. Der frühere Mittelfeldspieler der Grasshoppers, des FC Aarau und des FC Vaduz soll bei einem Treffen mit Freunden plötzlich zusammengebrochen sein. Das berichtet das ghanaische News-Portal «YEN News».
Njie wurde demnach umgehend ins nächstgelegene Spital gebracht. Die Ärzte konnten sein Leben jedoch nicht mehr retten. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.
Bereits vor rund vier Jahren musste Njie seine Karriere aufgrund von Herzproblemen beenden, heisst es weiter. Ob ein Zusammenhang mit seinem Tod besteht, ist unklar.
In der Schweiz stand der Liberianer bei den Hoppers (21 Partien) und bei Aarau (66 Partien) unter Vertrag. Zudem lief er für Vaduz auf (16 Partien) und führte die Nationalmannschaft seines Heimatlandes als Captain aufs Feld (21 Länderspiele).
2020 sorgte Njie als GC-Spieler während der Corona-Pandemie in der Schweiz für Schlagzeilen. Damals sass er in seiner Heimat in Westafrika fest und konnte nicht zurück in die Schweiz reisen. Der damalige GC-Sportchef, Bernard Schuiteman. sagte damals: «Ich bin fast täglich in Kontakt mit seinem Berater. Wir hoffen auf die Öffnung des Flugverkehrs. Wir versuchen alles, um Allen reinzukriegen.»
Mit 51 Tagen Verspätung konnte er dann doch zu den Hoppers zurückkehren.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8