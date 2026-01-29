In der Liga ist YB jenseits von Gut und Böse. Kommt jetzt die Rettung aus einem anderen Wettbewerb? In Stuttgart, wo YB zuletzt ganz böse eingegangen war?

Alain Kunz Reporter Fussball

Die Mission ist schwierig. Mindestens ein Punkt muss es beim VfB Stuttgart sein. Dann könnte man hoffen und beten. Bei dreien ist YB sicher in den Playoffs. Bei einer Niederlage ist Europa für diese Saison wahrscheinlich gegessen. Denn wegen des schlechten YB-Torverhältnisses von minus fünf dürfen von den folgenden sechs entscheidenden Spielausgängen nur zwei eintreten:

Celtic Glasgow holt einen Punkt gegen Utrecht

Ludogorez Rasgrad gewinnt zu Hause gegen Nizza

Feyenoord Rotterdam gewinnt bei Betis Sevilla

Der FC Basel schlägt Pilsen im Joggeli

RB Salzburg holt sich den Dreier im Villa Park gegen Aston Villa

Der FCSB gewinnt in Bukarest gegen Fenerbahce Istanbul

Wir stellen fest: Es müsste sehr viel passen. Aber man weiss im Fussball ja nie, nie, nie …

Lyon-Spiel als Mutmacher

Wer hätte zum Beispiel vorausgesagt, dass YB sich jahresübergreifend vier Spiele in Folge demütigen lässt, mit einem Torverhältnis von 4:16? Ohne Triggermoment scheinen die Berner national ein hoffnungsloser Fall geworden zu sein. Da stellt man fest: Zum Glück gibts die Europa League. Da hat YB vor Wochenfrist gegen Lyon zwar auch verloren. Aber gegen einen ungleich stärkeren Gegner mit einer ungleich besseren Leistung. «Gute Ansätze hatten wir immer wieder, nicht zuletzt gegen Lyon», sagt Trainer Gerardo Seoane. «Aber in Spielen wie gegen Lille, Lyon oder Aston Villa ist man vom Qualitätsunterschied halt gewarnt. Anders als in der Liga, wo wir eine andere Erwartungshaltung haben. Dieser Spagat ist uns zuletzt nicht gelungen.»

Der bisherige Parcours der Berner war mit Ausnahme des 1:4 gegen Panathinaikos Athen zum Start der Kampagne ganz okay. Drei Siege. Das Weiterkommen immer noch in den eigenen Füssen.

So kommt diesem Spiel überragende Wichtigkeit zu! «Es gibt wichtig und nicht wichtig. Im Fussball ist jedes Spiel wichtig», philosophiert Seoane zu diesem Thema. «Wenn die Reise weitergeht, wäre es ein Erfolg nicht nur für uns, sondern auch für den Schweizer Fussball.»

Warum YB mit dem Flugzeug nach Stuttgart gereist ist

Aber nicht etwa deshalb haben sie das Flugzeug genommen für die 300 Kilometer in die Schwabenmetropole. Das sei schon viel früher entschieden worden, so Seoane. YB verweist da auf Erfahrungswerte, die zeigen, dass die längere Anreise mit dem Bus oder dem Zug einen erheblichen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit der Spieler haben kann. Seoane: «So ist die Entscheidung korrekt, auch um möglichen Gefahren wie Verkehr oder Wetter aus dem Weg zu gehen. Auch wenn es von der Distanz nicht das Übliche ist und nicht die Gewohnheit sein sollte.»

Stuttgart formstark, YB ohne Fans

Wie schwierig das Unterfangen «Sieg» in Stuttgart ist, zeigt die Bilanz der letzten Spiele der Schwaben: In der Bundesliga sind sie seit sechs Spielen ungeschlagen. Unterbrochen wurde die niederlagenfreie Serie einzig durch das unnötige 1:2 bei der ebenfalls formstarken Roma in der Europa League. Und, ja: Der VfB muss gegen YB gewinnen, will er die Chance auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation aufrechterhalten.

Und last but not least muss YB nach den Ausschreitungen vom November in Birmingham gegen Aston Villa ohne Fans auskommen. Der Gästesektor wäre proppenvoll gewesen. «Das ist nicht sehr schön», sagt Saidy Janko. Zumal es die Berner Anhänger verstehen, sich auch in lauten Arenen Gehör zu verschaffen wie im Villa Park in Birmingham oder im Maracana zu Belgrad. Jetzt bleibt der Unterrang des Gästeblocks leer, während der VfB für den oberen Tickets verkauft hat.

Zuletzt gabs ein 1:5

YB und der VfB kennen sich gut. 2010 duellierte man sich zweimal in der Europa League, wobei es in Stuttgart ein 0:3 absetzte. Und zuletzt spielte YB am 11. November in der heutigen MHP-Arena – und ging gleich 1:5 ein. Das war damals ein ganz spezielles Spiel für einen Berner im Dienste des Bundesligisten: Fabian Rieder (23), der das Spiel als «das grösste Spiel meines Lebens» bezeichnet hatte. Dem Koppiger glückten damals gleich drei Assists. Heute spielt er in Augsburg und half mit, am letzten Wochenende die Über-Bayern zu schlagen. Hatte das jemand geahnt? Auch nicht.

