YB verliert am Sonntag in Thun nicht nur das Derby, sondern auch Aussenverteidiger Ryan Andrews. Jetzt hat der Verein die Diagnose bekannt gegeben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Young Boys müssen für den Rest der Saison auf ihren Rechtsverteidiger Ryan Andrews verzichten. Der im Sommer von Watford nach Bern gewechselte Brite zog sich am Sonntag im Derby gegen den FC Thun einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Der Berner Klub rechnet in seiner Mitteilung mit einer Ausfalldauer von «acht, neun Monaten». Bislang kam der 21-jährige Andrews, der im August einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben hatte, für YB zu 18 Einsätzen.