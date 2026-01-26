DE
FR
Abonnieren

Im Derby gegen Thun verletzt
Saisonaus für YB-Verteidiger Andrews

YB verliert am Sonntag in Thun nicht nur das Derby, sondern auch Aussenverteidiger Ryan Andrews. Jetzt hat der Verein die Diagnose bekannt gegeben.
Publiziert: 16:56 Uhr
Kommentieren
Hat sich gegen Thun einen Kreuzbandriss zugezogen: YB-Verteidiger Ryan Andrews.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Young Boys müssen für den Rest der Saison auf ihren Rechtsverteidiger Ryan Andrews verzichten. Der im Sommer von Watford nach Bern gewechselte Brite zog sich am Sonntag im Derby gegen den FC Thun einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Der Berner Klub rechnet in seiner Mitteilung mit einer Ausfalldauer von «acht, neun Monaten». Bislang kam der 21-jährige Andrews, der im August einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben hatte, für YB zu 18 Einsätzen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Super League
        Super League