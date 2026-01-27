Für YB geht es am Donnerstag in Stuttgart um die Wurst. Für die bestmögliche Vorbereitung nehmen die Berner das Flugzeug statt den Car.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Für YB geht es am Donnerstag am letzten Spieltag der Europa-League-Ligaphase gegen den VfB Stuttgart ums Weiterkommen.

Obwohl Stuttgart nur rund 300 Kilometer entfernt liegt und mit dem Bus in gut vier Stunden erreichbar ist, reist das Team am Mittwoch mit dem Flugzeug an. Der Mannschaftsbus wird den Hinweg nur mit dem Material in Angriff nehmen.

Die Anreise mit dem Flugzeug erfolge «im Sinn der bestmöglichen Vorbereitung», erklären die Young Boys. «Erfahrungswerte zeigen, dass die längere Anreise mit dem Bus oder dem Zug einen erheblichen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit der Spieler haben kann.»

In Stuttgart wird das YB Special Needs Team vor Ort das Fanionteam unterstützen. Das inklusive Team für Menschen mit Beeinträchtigung wird in Stuttgart an einem Turnier mitspielen. Am Freitag wird das Special Needs Team dann den offiziellen Teambus für die Rückreise nutzen.

