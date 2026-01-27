DE
FR
Abonnieren

Reise nach Stuttgart
YB nimmt für 300 Kilometer das Flugzeug

Für YB geht es am Donnerstag in Stuttgart um die Wurst. Für die bestmögliche Vorbereitung nehmen die Berner das Flugzeug statt den Car.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Der YB-Bus fährt ohne Spieler nach Stuttgart. Diese reisen mit dem Flugzeug an.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Für YB geht es am Donnerstag am letzten Spieltag der Europa-League-Ligaphase gegen den VfB Stuttgart ums Weiterkommen.

Obwohl Stuttgart nur rund 300 Kilometer entfernt liegt und mit dem Bus in gut vier Stunden erreichbar ist, reist das Team am Mittwoch mit dem Flugzeug an. Der Mannschaftsbus wird den Hinweg nur mit dem Material in Angriff nehmen.

Die Anreise mit dem Flugzeug erfolge «im Sinn der bestmöglichen Vorbereitung», erklären die Young Boys. «Erfahrungswerte zeigen, dass die längere Anreise mit dem Bus oder dem Zug einen erheblichen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit der Spieler haben kann.»

In Stuttgart wird das YB Special Needs Team vor Ort das Fanionteam unterstützen. Das inklusive Team für Menschen mit Beeinträchtigung wird in Stuttgart an einem Turnier mitspielen. Am Freitag wird das Special Needs Team dann den offiziellen Teambus für die Rückreise nutzen. 

Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Super League
Super League
Europa League
Europa League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        Super League
        Super League
        Europa League
        Europa League