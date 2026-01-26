Darum gehts
- YB verliert fünftes Spiel in Serie, historischer Negativrekord seit Oktober
- Gegentore bleiben Problem unter Seoane, trotz vereinzelt starker Halbzeiten
- YB nur Platz 8 mit 11 Punkten aus 10 Spielen seit Rückkehr
«Es ist für uns von grosser Tragweite, dass es mit der Verpflichtung von Gerry Seoane geklappt hat.» Das liess Christoph Spycher (47), Chief Sports bei YB, am 31. Oktober verlauten. Seoane (47) kam als dreifacher YB-Meistertrainer und einmaliger Cupsieger zurück nach Bern. Als grosser Hoffnungsträger.
Seither sind zehn Super-League-Runden gespielt – und es herrscht grosse Ratlosigkeit. YB hat im Derby in Thun (1:4) die fünfte Niederlage in Folge eingefahren, die vierte in Folge in der Liga – historischer Negativrekord für Gelbschwarz in der Super-League-Geschichte.
In der Seoane-Tabelle noch weiter unten
Der Meistertitel ist mit 17 Punkten Rückstand auf Thun definitiv abgeschrieben, doch YB liegt gerade noch so über dem Strich, mit einem Punkt Vorsprung auf Lausanne – das aber nur über alle gespielten Saisonspiele betrachtet.
In den fast drei Monaten unter dem ehemaligen YB-Erfolgscoach Seoane sieht das Bild düsterer aus: Platz 8 in der Seoane-Tabelle seit dessen Rückkehr. Zum Start ins 2026 lag YB in dieser Tabelle noch in den Top 6.
|Rang
|Team
|Spiele seit 31.10.
|Tore
|Punkte
|1.
|Lugano
|10
|21:9
|23
|2.
|Thun
|10
|23:12
|21
|3.
|St. Gallen
|9
|15:13
|16
|4.
|Lausanne
|10
|11:11
|16
|5.
|Basel
|10
|11:9
|15
|6.
|Sion
|10
|14:12
|14
|7.
|FCZ
|10
|17:19
|12
|8.
|YB
|10
|19:23
|11
|9.
|Servette
|10
|17:20
|10
|10.
|Luzern
|10
|20:22
|8
|11.
|GC
|10
|11:18
|8
|12.
|Winterthur
|9
|12:23
|7
Die vielen Gegentore unter Seoane fallen auf. «Klar ist das unsere Achillesferse», sagt dieser. Gleichzeitig hebt der bundesligaerprobte Rückkehrer (Leverkusen, Gladbach) hervor: «In diesem Bereich haben wir aber in der ersten Halbzeit und auch am Donnerstag gegen Lyon gezeigt, was wir können.»
Top-Chancen und mehrere Abschlüsse hat Thun dennoch auch in den torlosen ersten 45 Minuten, beispielsweise durch einen gefährlichen Meichtry-Versuch direkt vor der Pause aus nur zwei Metern. Aber der YB-Kasten bleibt tatsächlich rein.
Doch dann, direkt nach der Pause, kassiert YB innert 14 Minuten drei Nackenschläge. Die ganze defensive Aufbauarbeit ist dahin – und die vielen Gegentore eines der Puzzlestücke im grossen YB-Rätsel.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10