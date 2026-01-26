Das Derby-Debakel in Thun ist die vierte Liga-Niederlage für YB in Folge. Das einzig Positive ist, dass der Klub noch immer in den Top 6 klassiert ist. Die Ausbeute seit dem Trainer-Wechsel zu Gerardo Seoane ist aber erschreckend.

Seoane-Tabelle zeigt – alles noch viel schlimmer bei YB

Darum gehts YB verliert fünftes Spiel in Serie, historischer Negativrekord seit Oktober

Gegentore bleiben Problem unter Seoane, trotz vereinzelt starker Halbzeiten

YB nur Platz 8 mit 11 Punkten aus 10 Spielen seit Rückkehr

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

«Es ist für uns von grosser Tragweite, dass es mit der Verpflichtung von Gerry Seoane geklappt hat.» Das liess Christoph Spycher (47), Chief Sports bei YB, am 31. Oktober verlauten. Seoane (47) kam als dreifacher YB-Meistertrainer und einmaliger Cupsieger zurück nach Bern. Als grosser Hoffnungsträger.

Seither sind zehn Super-League-Runden gespielt – und es herrscht grosse Ratlosigkeit. YB hat im Derby in Thun (1:4) die fünfte Niederlage in Folge eingefahren, die vierte in Folge in der Liga – historischer Negativrekord für Gelbschwarz in der Super-League-Geschichte.

In der Seoane-Tabelle noch weiter unten

Der Meistertitel ist mit 17 Punkten Rückstand auf Thun definitiv abgeschrieben, doch YB liegt gerade noch so über dem Strich, mit einem Punkt Vorsprung auf Lausanne – das aber nur über alle gespielten Saisonspiele betrachtet.

In den fast drei Monaten unter dem ehemaligen YB-Erfolgscoach Seoane sieht das Bild düsterer aus: Platz 8 in der Seoane-Tabelle seit dessen Rückkehr. Zum Start ins 2026 lag YB in dieser Tabelle noch in den Top 6.

Rang Team Spiele seit 31.10. Tore Punkte 1. Lugano 10 21:9 23 2. Thun 10 23:12 21 3. St. Gallen 9 15:13 16 4. Lausanne 10 11:11 16 5. Basel 10 11:9 15 6. Sion 10 14:12 14 7. FCZ 10 17:19 12 8. YB 10 19:23 11 9. Servette 10 17:20 10 10. Luzern 10 20:22 8 11. GC 10 11:18 8 12. Winterthur 9 12:23 7

Die vielen Gegentore unter Seoane fallen auf. «Klar ist das unsere Achillesferse», sagt dieser. Gleichzeitig hebt der bundesligaerprobte Rückkehrer (Leverkusen, Gladbach) hervor: «In diesem Bereich haben wir aber in der ersten Halbzeit und auch am Donnerstag gegen Lyon gezeigt, was wir können.»

Top-Chancen und mehrere Abschlüsse hat Thun dennoch auch in den torlosen ersten 45 Minuten, beispielsweise durch einen gefährlichen Meichtry-Versuch direkt vor der Pause aus nur zwei Metern. Aber der YB-Kasten bleibt tatsächlich rein.

Doch dann, direkt nach der Pause, kassiert YB innert 14 Minuten drei Nackenschläge. Die ganze defensive Aufbauarbeit ist dahin – und die vielen Gegentore eines der Puzzlestücke im grossen YB-Rätsel.

