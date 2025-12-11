DE
Sorge nach Sieg in der Europa League
Wie schlimm stehts ums Knie von YB-Star Sanches?

Nach dem 1:0-Sieg von YB gegen Lille ist das verletzte Knie von YB-Regisseur Alvyn Sanches das grosse Thema. Wie heftig hat es das Nati-Talent erwischt?
Publiziert: 11.12.2025 um 23:15 Uhr
Alvyn Sanches verletzt sich in der Nachspielzeit gegen Lille am Knie.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Alain Kunz

YB lebt! Nach dem Sieg gegen das formstarke Ligue-1-Team aus Lille hat Gelbschwarz im Januar nun zwei Matchbälle gegen Lyon und in Stuttgart, um den europäischen Sack zuzumachen und die Playoffs zu erreichen. Das ist die positive Bilanz eines grossen europäischen Abends im stimmungsvollen Wankdorf.

Was ihn trübt, ist die Szene aus der 94. Minute, als Alvyn Sanches, der zwanzig Minuten zuvor eingewechselt worden ist, von Bentaleb am Knie getroffen wird, wodurch sich sein rechtes Bein – jenes, in welchem er sich das Kreuzband gerissen hat – durchstreckt, und er zusammensackt. Er muss beim Verlassen des Feldes gestützt werden, kann aber immerhin von selbst in die Garderobe gehen.

Seoane: «Ich bin kein Arzt»

Wie schlimm ist es? «Er konnte auf meine Nachfrage hin nicht mehr schmerzfrei aufs Knie stehen», sagt Coach Gerardo Seoane. «Das kann auch von einer Schwellung sein.» Kann man also eine Bänderverletzung ausschliessen? «Man kann nichts ausschliessen. Ich bin auch nicht Arzt. Wir hoffen das Beste!»

Der Weg zu dieser Szene beginnt mit viel Geplätscher. Bis es zu jener Szene kommt, die den Lauf des Spiels ändert. Das Zurückreissen von Virginius durch Bouaddi in einer Position, in welcher der Franzose von YB eine hervorragende Torchance hat. Es gibt Penalty. Und Rot für den jungen Franko-Marokkaner! Doch derweil der Platzverweis seine Wirkung entfalten wird, tut es der Penalty nicht.

Bedia, der alle vier Elfer in dieser Saison versenkt hatte, scheitert an Lille-Keeper Berke Özer (25), der damit seinen sechsten von sieben Penaltys in dieser Saison hält. Die verrückte Geschichte dazu: Der junge türkische Nationalgoalie hat im Oktober bei der Roma drei Penaltys in Folge gehalten. Die beiden ersten Versuche waren wiederholt worden. Den schwach getretenen Bedia-Penalty zu entschärfen, war fast schon easy-peasy. Nicht aber der Nachschuss von Virginius! Den hält Özer top.

Males: «Gut spekuliert»

Doch egal. YB wischt sich den Mund ab und macht weiter. Bis es klappt. Hadjam auf Virginius, der kurz zu Males, Ngoy lenkt perfekt für YB ab … und Males bucht mit seinem feinen Füsschen per Minichip über Özer hinweg das 1:0. «Ich habe gut spekuliert! Der Ball wird abgefälscht, ich bin vor dem Goalie dran, Da braucht es nur noch eine kleine Berührung. Gottseidank ist er rein», so der Siegschütze. Und Virginius ergänzt: «Ich danke dem Herrn für diesen Assist!» Hallelujah! Danach? Ist es vor allem diszipliniertes und leidenschaftliches Verteidigungsspiel von YB, dem die Berner an diesem Abend stark frönen. Bis zum Ende mit dem Sanches-Schock.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
6
10
15
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
Aston Villa
6
6
15
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
6
7
14
5
SC Freiburg
SC Freiburg
6
6
14
6
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
6
5
14
7
SC Braga
SC Braga
6
5
13
8
FC Porto
FC Porto
6
4
13
9
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
7
12
10
AS Rom
AS Rom
6
5
12
11
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
5
11
12
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
6
4
11
13
Bologna FC
Bologna FC
6
4
11
14
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
6
4
10
15
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
6
2
10
16
KRC Genk
KRC Genk
6
1
10
17
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
6
0
10
18
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
6
3
9
19
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
6
3
9
20
OSC Lille
OSC Lille
6
3
9
21
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
-4
9
22
SK Brann
SK Brann
6
-1
8
23
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
6
-3
7
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
6
-4
7
25
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Basel
FC Basel
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
6
-6
3
31
FC Salzburg
FC Salzburg
6
-6
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
6
-6
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
6
-8
1
34
Malmö FF
Malmö FF
6
-9
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
6
-16
1
36
OGC Nizza
OGC Nizza
6
-9
0
