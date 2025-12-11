Wie schlimm stehts ums Knie von YB-Star Sanches?

Nach dem 1:0-Sieg von YB gegen Lille ist das verletzte Knie von YB-Regisseur Alvyn Sanches das grosse Thema. Wie heftig hat es das Nati-Talent erwischt?

Alain Kunz Reporter Fussball

YB lebt! Nach dem Sieg gegen das formstarke Ligue-1-Team aus Lille hat Gelbschwarz im Januar nun zwei Matchbälle gegen Lyon und in Stuttgart, um den europäischen Sack zuzumachen und die Playoffs zu erreichen. Das ist die positive Bilanz eines grossen europäischen Abends im stimmungsvollen Wankdorf.

Was ihn trübt, ist die Szene aus der 94. Minute, als Alvyn Sanches, der zwanzig Minuten zuvor eingewechselt worden ist, von Bentaleb am Knie getroffen wird, wodurch sich sein rechtes Bein – jenes, in welchem er sich das Kreuzband gerissen hat – durchstreckt, und er zusammensackt. Er muss beim Verlassen des Feldes gestützt werden, kann aber immerhin von selbst in die Garderobe gehen.

Seoane: «Ich bin kein Arzt»

Wie schlimm ist es? «Er konnte auf meine Nachfrage hin nicht mehr schmerzfrei aufs Knie stehen», sagt Coach Gerardo Seoane. «Das kann auch von einer Schwellung sein.» Kann man also eine Bänderverletzung ausschliessen? «Man kann nichts ausschliessen. Ich bin auch nicht Arzt. Wir hoffen das Beste!»

Der Weg zu dieser Szene beginnt mit viel Geplätscher. Bis es zu jener Szene kommt, die den Lauf des Spiels ändert. Das Zurückreissen von Virginius durch Bouaddi in einer Position, in welcher der Franzose von YB eine hervorragende Torchance hat. Es gibt Penalty. Und Rot für den jungen Franko-Marokkaner! Doch derweil der Platzverweis seine Wirkung entfalten wird, tut es der Penalty nicht.

Bedia, der alle vier Elfer in dieser Saison versenkt hatte, scheitert an Lille-Keeper Berke Özer (25), der damit seinen sechsten von sieben Penaltys in dieser Saison hält. Die verrückte Geschichte dazu: Der junge türkische Nationalgoalie hat im Oktober bei der Roma drei Penaltys in Folge gehalten. Die beiden ersten Versuche waren wiederholt worden. Den schwach getretenen Bedia-Penalty zu entschärfen, war fast schon easy-peasy. Nicht aber der Nachschuss von Virginius! Den hält Özer top.

Males: «Gut spekuliert»

Doch egal. YB wischt sich den Mund ab und macht weiter. Bis es klappt. Hadjam auf Virginius, der kurz zu Males, Ngoy lenkt perfekt für YB ab … und Males bucht mit seinem feinen Füsschen per Minichip über Özer hinweg das 1:0. «Ich habe gut spekuliert! Der Ball wird abgefälscht, ich bin vor dem Goalie dran, Da braucht es nur noch eine kleine Berührung. Gottseidank ist er rein», so der Siegschütze. Und Virginius ergänzt: «Ich danke dem Herrn für diesen Assist!» Hallelujah! Danach? Ist es vor allem diszipliniertes und leidenschaftliches Verteidigungsspiel von YB, dem die Berner an diesem Abend stark frönen. Bis zum Ende mit dem Sanches-Schock.