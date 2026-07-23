Benfica Lissabon ist mit mehr als 400'000 Mitgliedern zusammen mit Bayern München der grösste Klub der Welt. Seit den Sechzigerjahren konnte allerdings kein Europacup-Final mehr gewonnen werden – weil ein Fluch über dem Klub liegt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft José Mourinho verlässt Benfica und kehrt zu Real Madrid zurück

Benfica erhielt 15 Millionen Euro für den Transfer von Mourinho

Mit 400'000 Mitgliedern zählt Benfica zu den grössten Klubs weltweit

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Nein, «The Special One» kommt nicht nach St. Gallen. Schon vor Beginn der WM war klar, dass José Mourinho Benfica verlassen und noch einmal zu Real Madrid wechseln wird. Sein Nachfolger Marco Silva arbeitete zuletzt bei Fulham in der Premier League.

Der Abgang Mourinhos war für Benfica ein lukratives Geschäft, erhielt der portugiesische Rekordmeister doch rund 15 Millionen Euro Ablöse. Und sportlich gab es wenig Grund, dem einst besten Trainer der Welt nachzutrauern. Zwar blieb Mourinho mit Benfica in der Liga ungeschlagen, am Ende reichte es aber hinter den grossen Rivalen Porto und Sporting nur zu Platz 3. Und da Sporting überraschend den Cupfinal gegen das unterklassige Torreense verlor, muss Benfica bereits in der 2. Quali-Runde der Europa League ran.

Der sportliche Glanz der Sechzigerjahre, als man zweimal den Meistercup gewann, ist zwar etwas verblasst, mit mehr als 400'000 Mitgliedern gilt der 1904 gegründete Klub zusammen mit Bayern München aber als der grösste der Welt. Wertvollester Spieler ist der Norweger Andreas Schjelderup.

Die beiden internationalen Titel blieben bislang die letzten – auch wegen des Fluchs, der über dem Klub liegt. Nach dem Triumph 1962 verweigerte die Führung Trainer Bela Guttmann eine Gehaltserhöhung, worauf dieser den Klub verliess und sagte: «Benfica wird in den nächsten 100 Jahren keinen Europacup mehr gewinnen.» Seither gingen alle acht europäischen Finals verloren.