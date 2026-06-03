Nach dem bevorstehenden Wechsel von José Mourinho zu Real Madrid hat Benfica Lissabon mit Marco Silva seinen Nachfolger gefunden. Der Portugiese begann seine Trainer-Karriere nur, weil sein damaliger Verein kein Budget für jemand anderen hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Silva wird neuer Trainer von Benfica, Verhandlungen fast gescheitert

Er gewann drei Meisterschaften und führte Fulham in die Premier League

2021/22 holte Silva mit Fulham den Championship-Titel nach dem Abstieg

Blick Sportdesk

Die letzte Septemberwoche 2011 war für Marco Silva (48) nicht besonders einfach. Nach vier Monaten als Sportdirektor von Estoril beschloss die Vereinsführung, Trainer Vinicius Eutropio zu entlassen. Der Brasilianer, der in der vorangegangenen Saison der letzte Coach des damaligen Rechtsverteidigers gewesen war, konnte eine Serie von drei Unentschieden, einer Niederlage und nur einem Sieg zu Saisonbeginn nicht überstehen, sodass die von Silva zusammengestellte Mannschaft ohne Führungsfigur dastand.

Die Vereinsführung sah sich nun gezwungen, die Verantwortung dem Sportdirektor zu übertragen und ihn somit vom Büro auf den Platz zu versetzen. Eine Idee, die ihm nicht sonderlich zusagte. «Nein und nein», antwortete er auf die ersten beiden Angebote. Doch die Wahrheit ist, dass er kaum eine Wahl hatte. Er war in die Enge getrieben, wie er sich 2025 in einem Interview mit Sky Sports erinnerte.

Nachdem ich ein zweites Mal abgesagt hatte, erklärten sie mir die ganze Situation: «Wenn du es nicht wirst, bleibt alles beim Alten, mit dem aktuellen Trainerstab. Du wirst Assistenztrainer, weil uns der Besitzer kein Budget für einen weiteren Trainer geben will.» Also habe ich schliesslich zugesagt. Es war eine schwierige Entscheidung, wahrscheinlich die schwerste, die ich damals treffen musste, aber ich habe sie getroffen, weil ich an die Spieler glaubte. Das Vertrauen war da, und ich wusste, dass wir nicht viele Alternativen hatten, die mir als Sportdirektor die Entscheidung, das Team zu übernehmen, erleichtert hätten.»

Er soll Benfica zu altem Glanz zurückführen

Diese Zeiten sind längst vorbei. Und weniger als 15 Jahre später bereitet sich Silva darauf vor, einer der bestbezahlten Trainer in der Geschichte von Benfica zu werden. Und das nach schwierigen Verhandlungen mit Rui Costa, die beinahe gescheitert wären, was den Verlust der Wunschlösung des Benfica-Präsidenten als Nachfolger von José Mourinho bedeutet hätte, der auf dem Weg zu Real Madrid ist.

Er tat dies auch, weil ihn sein Weg seit seinem ersten (unfreiwilligen) Schritt bei Estoril zu einem renommierten und angesehenen Trainer gemacht hat, der sogar von einigen Giganten der Premier League in Betracht gezogen wurde. Mit 48 Jahren steht der Trainer nun vor der Aufgabe, einen titelhungrigen Verein zu altem Glanz zurückzuführen. In seiner Karriere gewann er drei Meisterschaften – die zweite portugiesische Liga in seinem ersten Jahr, die griechische Meisterschaft 2015/16 und die zweite englische Liga 2021/22 – sowie den portugiesischen Pokal mit Sporting Lissabon.

Titel von Benfica «gestohlen»

Schon früh schien Silvas Trainerkarriere zum Erfolg bestimmt. In seiner Debütsaison führte er Estoril zum Meistertitel in der zweithöchsten portugiesischen Spielklasse, obwohl er die Mannschaft zu einem Zeitpunkt übernahm, als sie sich in der unteren Tabellenhälfte befand. In der darauffolgenden Saison führte er die Canaries dank eines fünften Platzes zu ihrem Debüt in der Europa League. Und als kaum jemand eine Verbesserung dieses Ergebnisses für möglich hielt, beendete Estoril die Saison darauf auf dem vierten Platz.

Unterdessen fügte Silva Benfica am Ende der Saison 2012/13 einen schweren Schlag zu. Am vorletzten Spieltag empfingen die Adler Estoril im heimischen Estadio da Luz, und ein Sieg hätte den Titelgewinn in greifbare Nähe gerückt. Ein Tor von Jefferson kurz vor der 60. Minute machte die Sache jedoch kompliziert, obwohl Maxi in dieser Partie noch den Ausgleich erzielen konnte. In der darauffolgenden Woche gastierte die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus beim FC Porto, und dann geschah das Unglück: Kelvin. In der zweiten Minute der Nachspielzeit ging der Titel an den Rivalen.

Spannungen bei Sporting

Unbeeindruckt von all dem, ging Silva nach einer letzten grossartigen Saison bei Estoril seinen eigenen Weg. Der Wechsel zu Sporting Lissabon, die Leonardo Jardim verloren hatten, erfolgte ganz natürlich. Doch es hätte auch der FC Porto sein können, denn nur wenige Monate zuvor war sein Name als möglicher Nachfolger von Paulo Fonseca im Gespräch.



Bei Sporting genoss er zwar stets hohes Ansehen bei den Fans, hatte aber ein konstant angespanntes Verhältnis zum damaligen Präsidenten Bruno de Carvalho. «Ich wollte Marco Silva schon in der Saisonvorbereitung feuern. Es war eine totale Enttäuschung. Es ging so weit, dass ich zusehen musste, wie sich unsere Spieler stritten, ohne etwas dagegen tun zu können», erinnerte der Präsident im Buch «Unfiltered – The Stories Behind My Presidency», in dem er zugab, dass der Trainer ihm «Albträume» bereitet habe.

Doch selbst in einem vergifteten Arbeitsklima, das sogar eine Episode beinhaltete, in der Silva glaubte, von de Carvalho gefeuert worden zu sein, was aber tatsächlich nicht der Fall war, beendete der Trainer die Saison mit dem Gewinn des portugiesischen Pokals. Doch selbst das epische Comeback gegen Braga – wo Sporting in der 84. Minute mit 0:2 zurücklag und erst im Elfmeterschiessen gewann – konnte nicht verhindern, dass die Spannungen zwischen den beiden Mannschaften eskalierten.

Sporting entliess Marco Silva aus triftigem Grund, nämlich wegen «Ungehorsams und bösen Willens», insbesondere weil der Trainer in einem Trainingsanzug – anstatt des vertraglich vorgeschriebenen Anzugs – in einem Spiel gegen Vizela auf der Bank erschien.

Über Griechenland in die Premier League

In der darauffolgenden Saison wechselte der Trainer nach Griechenland, wo er mit Olympiakos seinen einzigen Meistertitel in der höchsten Liga gewann. Am Ende der Saison löste er seinen Vertrag mit dem griechischen Klub aufgrund persönlicher Probleme auf und war einige Monate ohne Trainertätigkeit, bevor er in die Premier League wechselte. Er ging dabei einen Umweg. Im Januar 2017 übernahm er das Traineramt bei Hull City, die damals Tabellenletzter waren. Trotz seiner anerkannten Erfolge konnte der portugiesische Trainer den Abstieg nicht verhindern.

Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, zu Beginn der folgenden Saison ein neues Projekt bei Watford vorzufinden. Dort holten ihn schliesslich seine guten Leistungen ein. Er weckte das Interesse von Everton, die Hornets lehnten jedoch mitten in der Saison mehrere Anfragen des Liverpooler Klubs ab, was im Januar zum Bruch der Beziehung führte. Watford kündigte den Vertrag des Trainers, da man nach Evertons Werben «eine deutliche Verschlechterung der Konzentration und der Ergebnisse feststellte, die Watfords langfristige Zukunft gefährdete».

Erfolgscoach bei Fulham

Aus der Romanze sollte später eine Ehe werden. Im Sommer unterschrieb Marco Silva tatsächlich bei Everton und führte den Verein auf den achten Platz in der Premier League. Die darauffolgende Saison verlief jedoch nicht so gut, und Marco Silva wurde am 15. Spieltag entlassen, als der Verein nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen stand – unmittelbar nach einer 2:5-Klatsche gegen den Erzrivalen Liverpool.

Trotz der Rückschläge gab Marco Silva den englischen Fussball nicht auf. Und es machte ihm nichts aus, in der folgenden Saison einen Schritt zurückzutreten und den gerade in die Championship abgestiegenen FC Fulham zu übernehmen. Die Geschichte dieser erfolgreichen Zusammenarbeit ist wohlbekannt und endete erst am vergangenen Dienstag offiziell. Der Trainer gewann in seiner Debütsaison die Meisterschaft in der zweiten Liga und festigte in den folgenden vier Spielzeiten einen Verein, der an die ständigen Höhen und Tiefen der Premier League gewöhnt war.



Als Nächstes steht nun Benfica an. Damit der Transfer offiziell wird, muss Florentino Pérez bei Real Madrid nur noch die Präsidentschaftswahlen gewinnen und José Mourinho verpflichten. In ein paar Tagen sollte es also soweit sein. Aber was sind diese Tage schon für jemanden, der nur deshalb Trainer geworden ist, weil kein Budget da war, um jemand anderen einzustellen?

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.