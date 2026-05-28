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Crystal Palace und Milan ausgestochen
Leverkusen gewinnt Werben um Premier-League-Trainer

Leverkusen landet einen Transfercoup auf der Trainerbank. Der heiss umworbene Bournemouth-Coach Andoni Iraola übernimmt beim deutschen Meister von 2024.
Publiziert: 17:26 Uhr
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Andoni Iraola übernimmt bei Bayer Leverkusen.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Bayer Leverkusen setzt sich im Werben um Andoni Iraola (43) durch. Laut Informationen des «Kicker» befindet sich die Werkself in finalen Verhandlungen mit dem Spanier, der Bournemouth in England sensationell zum ersten Mal in der Klubgeschichte in den Europacup geführt hat. Nach 18 Premier-League-Spielen ohne Niederlage zum Ende seiner Amtszeit hätte Iraola das Team beinahe sogar in die Champions League geführt. 

Obwohl die Südengländer unbedingt mit dem Basken verlängern wollten, hat sich dieser im Frühjahr entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Auf dem Weg zu einer Einigung musste sich Leverkusen gegen Conference-League-Sieger Crystal Palace und Milan durchsetzen

Beim Bundesligisten folgt Iraola auf Kasper Hjulmand (54). Der Däne übernahm den Klub schon nach dem zweiten Spieltag der abgelaufenen Saison von Erik ten Hag (56). Nach der verpassten Champions-League-Quali musste er trotz Vertrag bis 2027 vorzeitig gehen. 

Iraola setzt auf aggressives Angriffspressing und schnelles Vertikalspiel. Wie auch die gleichaltrigen Meistertrainer von Arsenal (2026) und Leverkusen (2024), Mikel Arteta und Xabi Alonso (beide 44), startete der Mann aus San Sebastian seine Spielerlaufbahn einst in der Schule des baskischen Amateurklubs Antiguoko. 

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