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UEFA Conference League: Crystal Palace - Rayo Vallecano (27.05.2026)
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Mittwoch
27. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Leipzig, Deutschland
Red Bull Arena
Kapazität
47'800
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