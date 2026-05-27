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Schiedsrichter
Referee
Maurizio
Mariani
Italien
Anstoss
Mittwoch
27. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Leipzig, Deutschland
Red Bull Arena
Kapazität
47'800
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