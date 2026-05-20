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Referee
Francois
Letexier
Frankreich
Anstoss
Mittwoch
20. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Vodafone Park
Kapazität
42'590
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