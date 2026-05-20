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UEFA Europa League: SC Freiburg - Aston Villa (20.05.2026)
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Mittwoch
20. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Vodafone Park
Kapazität
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