Uefa grätscht dazwischen Crystal Palace darf nicht in der Europa League starten

Schlechte Neuigkeiten für Crystal Palace. Der FA-Cup-Sieger aus London darf nicht in der Europa League starten – weil Olympique Lyon den Zwangsabstieg in Frankreich in extremis verhindert hat. Grund dafür ist eine Beteiligung eines Investors an beiden Klubs.

Publiziert: vor 48 Minuten | Aktualisiert: vor 22 Minuten