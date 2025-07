Der FC Liverpool wird im Gedenken an seinen gestorbenen Profi Diogo Jota dessen Rückennummer 20 nie wieder vergeben.

«Das erste Mal in der Geschichte»

Diogo Jotas Nummer 20 wird in Liverpool verewigt. Foto: ADAM VAUGHAN

«Indem wir diese Rückennummer zurückziehen, machen wir sie unsterblich – und damit für immer unvergessen», sagte Liverpools Sportdirektor Michael Edwards in einer Mitteilung. Jota werde «für immer unsere Nummer 20 sein».

Man habe sich nach Rücksprache mit Jotas Witwe zu diesem Schritt entschieden. «Ich glaube, dass dies das erste Mal in der Geschichte des Liverpool FC ist, dass eine solche Ehre einer Einzelperson zuteilwird. Daher können wir sagen, dass dies ein einzigartiger Tribut an eine einzigartige, wunderbare Person ist», so Edwards weiter.