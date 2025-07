Dank des 1:1-Ausgleichs gegen Finnland in der zweiten Minute der Nachspielzeit steht die Schweiz doch noch im EM-Viertelfinal. Viola Calligaris verrät an der PK am Tag danach Details aus dem Innenleben der Nati-Kabine.

1/6 In der zweiten Minute der Nachspielzeit schoss Riola Xhemaili die Schweiz gegen Finnland doch noch in den EM-Viertelfinal. Foto: imago/Eibner

Julian Sigrist Redaktor Sport

Was war das für ein Drama! Lange sah es am gestrigen Abend nach dem Führungstreffer der Finninnen so aus, als würde die Schweiz an der Heim-EM bereits in der Gruppenphase ausscheiden. Dann kam Riola Xhemaili und schoss die Nati in der 92. Minute doch noch in den Viertelfinal. «Ehrlich gesagt war ich ziemlich erleichtert, das Riola dieses Tor noch gemacht hat. Das wäre sonst eine Katastrophe gewesen – nicht nur für mich, sondern für alle», so Viola Calligaris – die den Penalty zur Finnland-Führung verursacht hatte – an der Pressekonferenz einen Tag nach dem Spiel.

Die Juve-Verteidigerin weiter: «Ich bin unglaublich stolz auf das Team und darauf, was wir vor allem in den letzten 15 Minuten gemacht haben. Man hat keine Nervosität im Team gespürt. In der 92. Minute schiessen wir den Ball nicht einfach nach vorne, sondern spielen das Tor raus. Es war deshalb kein Zufall, das wir noch getroffen haben.»

Motivations-Rede von Lehmann

Nach der Motivations-Rede von Alisha Lehmann vor der Partie gegen Finnland stellte sich auch die Frage, wer die Nati diesmal erfolgreich eingeschworen hat? «Es wird vor dem Spiel immer gefragt, wer die Rede halten möchte. Vor dem Island-Spiel hat Lia mich gefragt, ob ich es machen möchte. Ich habe die Rede zuvor zweimal gehalten und wir haben danach verloren. Weil ich da nichts dem Zufall überlassen möchte, habe ich es gegen Island Alisha überlassen – und wir haben gewonnen. Deshalb hat sie auch gegen Finnland die Rede gehalten und wir haben erneut nicht verloren.»

Im Viertelfinal trifft die Nati nun auf Spanien oder Italien (18. Juli, 21 Uhr). «Welches Land ich mir wünsche, ist schwierig zu sagen. Beides sind sehr gute Mannschaften. Klar, Spanien ist Weltmeister, aber Italien ist auch sehr stark, vor allem in der Offensive.» Bis dahin haben die Schweizerinnen aber noch einige Tage Zeit – auch um sich zu erholen. «Wie der genaue Plan aussieht, wissen wir nicht. Wir nehmen es ein bisschen von Tag zu Tag. Morgen werden die Spielerinnen frei haben, danach werden wir weiter unser Programm durchzuziehen», so Nati-Boss Marion Daube.

vor 37 Minuten vor 37 Minuten Das wars Die Pressekonferenz ist zu Ende. In Kürze wird es hier ein Fazit geben. Vielen Dank fürs Mitlesen und ein schönes Wochenende. vor 40 Minuten vor 40 Minuten Daube über den Frauen-Fussball-Hype «Wenn jetzt noch jemand sagt, dass Frauen-Fussball in der Schweiz nicht interessiert, weiss ich nicht, wo er in den letzten Wochen war. Ich glaube, dass wir eine grosse Zukunft vor uns haben – auf und neben dem Platz. Ich hoffe, dass das immer weiter wächst.» vor 41 Minuten vor 41 Minuten Wie hält die Euphorie an? Daube: «Wir arbeiten schon sehr lange daran. In den Regionalverbänden und den Klubs wird ganz viel gemacht. Mit dem Turnier starten wir erst. Wir arbeiten auch mit der Politik hart daran, dass uns diese Euphorie auch in Zukunft erhalten bleibt.» vor 44 Minuten vor 44 Minuten Rückmeldungen zur EM in der Schweiz Daube: «Bisher sind sie sehr positiv. Es war immer wichtig, die Erfahrung aus England mitzunehmen. Man hat gesehen, wie sehr die Zahlen hochgegangen sind. Man sieht, dass die Spielerinnen Vorbilder sind und viele Familien an den Spielen sind. Man hört auch von anderen Nationen, wie toll dieses Turnier ist. Das zeigt, dass wir in dieser Hinsicht alles richtig gemacht haben.» vor 47 Minuten vor 47 Minuten Daube über die verletzten Spielerinnen «Sie sind absolut Teil des Teams. Sie waren alle an den Spielen und sind mit eingebunden. Sie haben massgeblich dazu beigetragen, dass wir jetzt dastehen, wo wir stehen.» vor 48 Minuten vor 48 Minuten Was macht die Nati während der Pause? «Man braucht jetzt mal ein bisschen Ruhe. Wie der genaue Plan aussieht, wissen wir nicht. Wir nehmen es ein bisschen von Tag zu Tag. Morgen werden die Spielerinnen frei haben, danach werden wir weiter unser Programm durchzuziehen.» vor 49 Minuten vor 49 Minuten Daube über den Geneartionenwechsel «Ich bin nicht überrascht, dass es schon an diesem Turnier passiert. Man sieht, dass wir von Seiten des Verbands nicht ganz alles falsch machen. Der Generationenwechsel hat sich schon länger angedeutet. Einen grosses Kompliment aber auch an die erfahrenen Spielerinnen, die es schaffen, das Team zusammen zu halten.» vor 50 Minuten vor 50 Minuten Bleibt Sundhage? Daube: «Wir haben immer gesagt, dass wir dieses Turnier abwarten. Wir werden danach ein Fazit ziehen und uns überlegen, wie es weitergeht.» vor 51 Minuten vor 51 Minuten Daube über den Team-Spirit «Der Spirit ist super. Es ist wichtig, dass alle ihren Anteil beitragen und das haben wir sehr gut hinbekommen.» vor 52 Minuten vor 52 Minuten Zweifel an Sundhage? Daube: «Man hinterfragt sich immer. Wir hatten Auf und Abs, aber zum jetztigen Zeitpunkt kann man sagen, dass der Plan aufgegangen ist. Ich bin soweit happy.» Weitere Einträge laden

