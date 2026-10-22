Thun bereitet sich auf den Besuch von Hajduk Split vor. Die Partie gilt als Risikospiel. Fans wundern sich deshalb über besondere Kontrollen.

Darum gehts Nach antisemitischem Eklat gilt Thun-Split als Risikospiel.

Heimtickets erfordern Ausweis und Käufer müssen sich als Thun-Fans ausgeben.

Fanlager sollen getrennt sein; rund 1000 Split-Fans kommen.

Mit Hajduk Split kommen am Donnerstag auch dessen berüchtigte Fans nach Thun. Nach den antisemitischen Entgleisungen vor dem Ajax-Spiel in Split (Kro) steht ihr Besuch besonders im Fokus. Behörden und Uefa stufen die Partie als Risikospiel ein. Entsprechend bereiten sich auch der FC Thun und die Berner Kantonspolizei vor.

Die Massnahmen spüren die Zuschauer schon beim Ticketkauf: Die letzten Tickets für den Heimsektor verkauft der Klub ausschliesslich vor Ort in Thun auf der Geschäftsstelle gegen Vorweisen eines Ausweises.

Und selbst wer sein Ticket längst bezahlt hat, muss dem Klub unter Umständen noch erklären, für wen sein Herz schlägt.

Thun fragt bei Ticketkäufern nach

Besonders streng sind die Vorgaben nämlich für die Südtribüne. Dort sind neben Thun-Anhängern ausschliesslich neutrale Zuschauer vorgesehen. Mit Gästebekleidung gibt es keinen Zutritt.

Dafür nehmen die Thuner einige Arbeit auf sich. Auch wer sein Ticket längst bezahlt hat, bekommt Post vom Meister. Das zeigt der Fall von einem User auf X. Dort berichtet der Thun-Fan Matthias Engel, dass der FC Thun per Mail-Anfrage von ihm wissen wolle, ob er sich als Thun- oder Hajduk-Fan sehe.

Dies, obwohl er sein Ticket für das Spiel sogar mit Saisonkartenrabatt gekauft hat und sich somit klar als Thun-Anhänger bekennt. Engel wundert sich: «Liegt die Nachfrage daran, dass ich in Zürich wohne oder dass ich Ausländer bin?»

Im veröffentlichten Mail begründet Thun die Abklärung mit Sicherheitsvorgaben der Uefa. Die Käufer sollen ein Formular ausfüllen, damit der Klub die Platzierung, respektive Umplatzierung, der Zuschauer organisieren kann.

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Polizei will Fanlager auseinanderhalten

Der Reiseanbieter «Die Fussballreise» weist zudem auf eine Vorgabe des FC Thun hin: Karten für den Heimbereich dürfen nicht an Fans mit kroatischer Staatsangehörigkeit abgegeben werden.

Ganz unter sich werden die Thuner im Stadion trotzdem nicht sein. Der Klub erwartet gegenüber Blick rund 1000 Split-Fans im Gästesektor. Weitere rund 3000 Hajduk-Anhänger dürften auf Haupt- und Gegentribüne Platz nehmen. In diesen Bereichen werde es «zu einer gewissen Durchmischung der Fanlager» kommen, schreibt der FC Thun.

Auch ausserhalb des Stadions bereiten sich die Verantwortlichen vor. Die Kantonspolizei Bern kündigt an, «in der Innenstadt und rund ums Stadion sichtbar präsent» zu sein. Sie will insbesondere verhindern, dass rivalisierende Fangruppierungen aufeinandertreffen. Bei Straftaten oder Störungen werde sie situationsgerecht eingreifen.

Dafür steht die Polizei in engem Austausch mit der Stadt und dem Klub. Thun wiederum stimmt sich seit der Auslosung mit Hajduk und den Sicherheitsverantwortlichen ab. «Die Sicherheits- und Betriebsmassnahmen werden entsprechend laufend überprüft und bei Bedarf angepasst», erklärt der FC Thun. Welche Kräfte am Donnerstag zum Einsatz kommen, verrät die Polizei aus taktischen Gründen nicht.

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