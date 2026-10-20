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Neuorganisation beim Meister
FC Thun stellt Führung neu auf – Albrecht ist zurück

Dominik Albrecht kehrt zum FC Thun zurück und übernimmt die sportliche Geschäftsleitung. Gleichzeitig hält die Berner Oberland United AG neu 58 Prozent der Aktien.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Beim FC Thun gibt es Umstrukturierungen. Auch Dominik Albrecht ist zurück.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
Lynn Piubel, Autorenprofil
Lynn PiubelReporterin Sport

Der FC Thun teilt seine Führung in zwei Bereiche auf. Dominik Albrecht (41) übernimmt neu die Geschäftsleitung Sport. Im August hatte er seinen Posten als Sportchef nach fünfeinhalb Jahren aufgegeben, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Nun kehrt er nach seiner Auszeit in neuer Funktion zurück.

Gemeinsam mit Verwaltungspräsident Andreas Gerber (53) trägt Albrecht die sportliche Verantwortung. Timo Kuhn leitet den kaufmännischen Bereich. «Die Aufteilung in eine sportliche und eine kaufmännische Leitung ermöglicht kurze Entscheidungswege und eine enge Zusammenarbeit» sagt Gerber. «Besonders freuen wir uns über die Rückkehr von Dominik Albrecht. Er kennt den Klub und seine sportlichen Herausforderungen bestens und wird die Entwicklung des FC Thun mit seiner Kompetenz, Erfahrung und Führungsstärke massgeblich mitgestalten.»

Auch bei den Besitzverhältnissen gibt es Veränderungen. Die Berner Oberland United AG hat die Aktien von Beat Fahrni übernommen und hält neu 58 Prozent der FC Thun AG. Die übrigen Anteile gehören der Pacific Media Group (acht Prozent), dem Verein FC Thun Berner Oberland (vier Prozent) sowie rund 1800 regionalen Kleinaktionärinnen und Kleinaktionären (30 Prozent).

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