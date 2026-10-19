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Wird man im Berner Oberland nervös?
«Thun spielt einen sehr risikobehafteten Fussball»

Der FC Thun tanzt auf drei Hochzeiten. Das ist etwas ganz Neues für Gian-Luca Privitelli und seine zusammengewürfelte Truppe. Die «FORZA!»-Hosts Florian Raz und Tobias Wedermann sind sich nicht sicher, ob der risikobehaftete Fussball der richtige für die Thuner ist.
Publiziert: 19.10.2026 um 20:04 Uhr
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Florian Raz und Tobias Wedermann
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
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