Wird man im Berner Oberland nervös? «Thun spielt einen sehr risikobehafteten Fussball»

Der FC Thun tanzt auf drei Hochzeiten. Das ist etwas ganz Neues für Gian-Luca Privitelli und seine zusammengewürfelte Truppe. Die «FORZA!»-Hosts Florian Raz und Tobias Wedermann sind sich nicht sicher, ob der risikobehaftete Fussball der richtige für die Thuner ist.