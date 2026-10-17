Darum gehts Fabio Saiz fehlt Thun wegen einer Kniebinnenläsion vier bis fünf Monate

Saiz kam in allen neun Super-League-Partien zum Einsatz

Auch Gutbub, Montolio und Seiler fehlen verletzt, Bürki und Bamert gesperrt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Fabio Saiz (25) wird dem FC Thun vier bis fünf Monate fehlen, wie der Super-Ligist mitteilt. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich eine Kniebinnenläsion zugezogen und muss in den kommenden Tagen operiert werden. Kniebinnenläsion ist ein Sammelbegriff für Verletzungen im Inneren des Kniegelenks.

Der einstige Xamax-Junior kam bis zu seiner Verletzung in allen neun Super-League-Spielen zum Einsatz – achtmal davon stand er in der Startelf. In der letzten Saison spielte er bis Februar für Xamax, ehe er sich für vier Monate Yverdon anschloss.

Neben Saiz müssen die Berner Oberländer derzeit auch auf die Verletzten Marc Gutbub (23), Genis Montolio (30) sowie YB-Leihgabe Mats Seiler (21) verzichten.

Sperren sorgen für weitere Ausfälle

Zudem fehlen der – zumindest bisherige – Captain Marco Bürki (33) und sein Stellvertreter Jan Bamert (28) gesperrt. Bei Bürki verbleiben nach seinem Ellbogenschlag gegen GC zwei der fünf Spielsperren, bei Bamert beginnen im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen am Sonntag (16 Uhr) seine zwei Sperren. Am Donnerstag in der Conference League gegen Hajduk Split sind die beiden spielberechtigt, nach dem Heimspiel gegen Lugano am 25. Oktober dürfen sie auch national wieder mittun.

Wie Blick-Recherchen am Montag publik machten, entzog Trainer Gian-Luca Privitelli (48) dem Duo vorerst die Verantwortung. Von einer «Bewährungsphase» war die Rede. In der Conference League gegen Twente Enschede (0:1) trug am Donnerstag dennoch Bamert die Binde am Arm, auch weil Bürki nicht mit nach Holland gereist ist, da seine Partnerin ein Kind erwartet.

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