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13 Jahre lang hat der FC Thun auf diesen Donnerstagabend gewartet. Dann kehrt der Klub nämlich in die Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs zurück. Auswärts beim FC Twente im holländischen Enschede geht es um 21 Uhr los. Doch vor dem Auftakt beschäftigt den Meister eine Frage: Wer führt die Mannschaft als Captain in den Hexenkessel «De Grolsch Veste» (zu Deutsch: die Grolsch-Festung)?

Die Antwort lautet: Jan Bamert (28). Das lässt der Klub am Mittwochabend bestätigen. Ausgerechnet der Verteidiger, dessen Platzverweis am Samstag beim 2:4 gegen den FCZ den jüngsten Captain-Knall auslöste, trägt auch in Enschede die Binde.

Bereits zum vierten Mal in dieser Saison flog gegen Zürich ein Thuner Captain vom Platz. Die Folge: Trainer Gian-Luca Privitelli (48) entzog dem Duo Marco Bürki (33) und Bamert vorerst die Verantwortung, wie Blick-Recherchen am Montag publik machten. Von einer «Bewährungsphase» war die Rede.

Bürki muss das Spiel aus der Schweiz mitverfolgen

Dass nun trotzdem Bamert die Mannschaft anführt, hat auch mit Bürkis Abwesenheit zu tun. Er ist gar nicht erst nach Holland mitgereist. Der Grund: Bürki erwartet in diesen Tagen Nachwuchs und bleibt deshalb zu Hause, wie der Verein mitteilt.

Für Privitelli war die Captain-Diskussion so kurz vor dem Europacup-Auftakt trotz des vermeintlich ungünstigen Timings richtig. Via die Thuner Medienverantwortlichen lässt er ausrichten, dass der Zeitpunkt angesichts der vergangenen Tage und Spiele gepasst habe. Auch deshalb, weil vor dem Spiel gegen Twente nochmals ein Ruck durch das Team gehen sollte.

Twente ist im Hoch

Den können die Thuner brauchen. Nachdem sich die Mannschaft vor einem Monat in die Länderspielpause rettete und sich eine Ferienwoche gönnte, lief die Wiederaufnahme des Spielbetriebs schliesslich so gar nicht nach Plan. Jetzt wartet die nächste Aufgabe.

Und die hat es in sich. Twente steht in der Eredivisie auf Rang vier, noch vor Ajax Amsterdam, dem anderen holländischen Gegner der Thuner in dieser Ligaphase. Zuletzt schenkten die Gastgeber in einem Freundschaftsspiel Werder Bremen gar sieben Tore ein, wobei sie keines kassierten.

So funktioniert die UEFA Conference League Die 36 qualifizierten Teams spielen in einer gemeinsamen Liga. In der Ligaphase bestreitet jeder Klub sechs Partien gegen unterschiedliche Gegner – drei zu Hause und drei auswärts. Die besten acht qualifizieren sich direkt für den Achtelfinal. Die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 spielen in einer zusätzlichen Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel um die übrigen acht Tickets. Für die Teams ab Rang 25 ist der Wettbewerb vorbei. Ab dem Achtelfinal geht es mit Hin- und Rückspiel im K.-o.-Modus weiter. Ausgeschiedene Teams aus der Europa League rücken nicht nach. Die 36 qualifizierten Teams spielen in einer gemeinsamen Liga. In der Ligaphase bestreitet jeder Klub sechs Partien gegen unterschiedliche Gegner – drei zu Hause und drei auswärts. Die besten acht qualifizieren sich direkt für den Achtelfinal. Die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 24 spielen in einer zusätzlichen Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel um die übrigen acht Tickets. Für die Teams ab Rang 25 ist der Wettbewerb vorbei. Ab dem Achtelfinal geht es mit Hin- und Rückspiel im K.-o.-Modus weiter. Ausgeschiedene Teams aus der Europa League rücken nicht nach. Mehr

Privitelli hat seine Mannschaft entsprechend vorbereitet. Weil Twente eine pressingstarke Mannschaft ist, habe er die Schwerpunkte in der Vorbereitung darauf gelegt, die Defensive zu stabilisieren.

Thuner Fans reisen mit dem Nachtzug an

Resultat hin oder her: Unvergesslich wird die Europa-Rückkehr für die rund 400 Anhänger aus dem Berner Oberland sowieso. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr machen sich einige von ihnen nämlich mit dem Nachtzug auf die Reise nach Enschede, um das Spiel in der «Grolsch-Festung» verfolgen zu können.

Dass es den Fans auf der langen Fahrt dabei nicht langweilig wird, ist garantiert. Dafür sorgt ein extra dazugebuchter Soundwagen mit DJs sowie ein Barwagen. Denn Nachtruhe im Zug ist erst um 2.30 Uhr.