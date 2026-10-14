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«Europa kehrt nach Lugano zurück»
Für Trainer Croci-Torti geht ein Traum in Erfüllung

Nach mehreren Europacup-Auftritten im Exil darf Lugano endlich zu Hause spielen. Für Trainer Mattia Croci-Torti ist der Abend in der AIL Arena besonders emotional.
Publiziert: vor 1 Minute
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Die Vorfreude bei Mattia Croci-Torti auf den Europacup ist riesig.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts

  • Lugano spielt in der AIL Arena erstmals europäisch
  • Croci-Torti erwartet gegen Roter Stern viele Emotionen
  • Steffen sieht eine Festung; Riera geniesst Respekt
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Fünfmal hat Mattia Croci-Torti (44) mit Lugano bereits in einem europäischen Wettbewerb gespielt – als Assistenz- und als Cheftrainer. Immer war der Klub aber im Exil. Beim sechsten Mal klappt es für den stolzen Tessiner nun endlich mit einem Europacup-Heimspiel in Lugano.

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«Europa kehrt nach Lugano zurück», verkündet Croci-Torti an der Pressekonferenz. Ein Satz, der auch als Slogan für diesen Abend taugen würde. Seit Montag ist die Uefa damit beschäftigt, die AIL Arena für die Conference League herauszuputzen. «Es werden viele Emotionen im Spiel sein. Vor Anpfiff werden mir sicher Bilder durch den Kopf gehen, wie ich als Kind hier Spiele wie Lugano gegen Inter gesehen habe.»

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Ist die AIL Arena schon eine Festung?

Das Lugano-Inter-Spiel, auf das Croci-Torti anspielt, ging 1995 über die Bühne. Damals trotzten die Bianconeri den Mailändern zu Hause ein 1:1 ab und sicherten sich dann im Rückspiel im San Siro den Einzug in die 2. Runde des Uefa-Cups, dem Vorgänger der heutigen Europa League.

Ob die AIL Arena bald ebenfalls Schauplatz solcher magischen Nächte wird? Der Trend stimmt. In der Super League entwickelt sich das neue Zuhause immer mehr zu einem echten Faktor. «Ich glaube, wir können schon von einer Art Festung sprechen», sagt Captain Renato Steffen (34).

Wiedersehen mit Riera

Die erste Bewährungsprobe auf europäischem Niveau hat es mit Roter Stern Belgrad gleich in sich. Dazu kommt es zum Wiedersehen mit Trainer Albert Riera (44). Bevor der Spanier ein kurzes Intermezzo bei Frankfurt einlegte, stand er beim slowenischen Klub Celje an der Seitenlinie und traf gleich viermal auf die Bianconeri – und die Bilanz spricht klar für Riera.

Als ein Tessiner Journalist anmerkt, dass Croci-Torti und Riera ähnlich heissblütig seien, widerspricht er schmunzelnd: «Ich bin sehr viel ruhiger als er.» Das heisst allerdings nicht, dass ihm der Respekt vor seinem Gegenüber fehlt: «Ich habe grossen Respekt vor Trainern, deren Mannschaften guten Fussball spielen. Und Riera ist einer davon.»

Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AGF Aarhus
AGF Aarhus
0
0
0
1
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
0
0
0
1
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
1
Atalanta BC
Atalanta BC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
0
0
0
1
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
0
0
0
1
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
0
0
0
1
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
0
0
0
1
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
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1
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
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0
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1
FK Borac Banja Luka
FK Borac Banja Luka
0
0
0
1
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
0
0
0
1
FK Jablonec
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1
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
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0
0
1
Getafe CF
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0
0
1
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
0
0
0
1
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
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0
1
Inter Club de Escaldes
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KAA Gent
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0
0
0
1
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
0
0
0
1
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
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1
Kuopion Palloseura
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1
Lincoln Red Imps FC
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1
Mjällby AIF
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1
Pafos FC
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1
Panathinaikos Athen
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ZSKA Sofia
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1
Riga FC
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0
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1
SC Braga
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SC Freiburg
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SK Brann
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St. Truidense VV
St. Truidense VV
0
0
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1
Trabzonspor
Trabzonspor
0
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Playoffs
Qualifikationsspiele
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