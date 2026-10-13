Der FC Lugano ist bärenstark in die neue Saison gestartet – so gut wie noch nie in den fünf Jahren unter Mattia Croci-Torti (44). Die Tessiner sind klarer Tabellenführer der Super League. Und im Kanton Tessin träumen bereits die Ersten vom ganz grossen Coup: dem ersten Meistertitel seit 1949.
Zwar nehmen Croci-Torti und der gesamte Klub das Wort Meistertitel noch nicht in den Mund. Einen Preis darf «Crus», wie er im Tessin genannt wird, aber bereits entgegennehmen. Blick zeichnet ihn nach dem 4:0-Sieg gegen Luzern als «FORZA! Trainer des Monats» für den Monat August aus. «Danke für diesen Preis. Ich muss mich bei meiner Mannschaft und meinem Staff bedanken. Sie sind überragend», sagt Croci-Torti.
Noch ungeschlagen in diesem Jahr
Im August blieb Lugano in acht Partien ungeschlagen, mit sechs Siegen und zwei Unentschieden. Gleichzeitig sicherten sich die Tessiner den Einzug in die nächste Cup-Runde sowie in die Ligaphase der Conference League. Inzwischen knüpft Lugano nahtlos an diese starken Resultate an.
Der Lugano-Reporter fragt Croci-Torti, ob er zu Hause genügend Platz für solche Trophäen habe. Schliesslich könnte es sein, dass er in dieser Saison noch die eine oder andere Auszeichnung als Trainer des Monats abräumt. Darauf will der abergläubische Tessiner allerdings lieber nichts sagen. Überglücklich nimmt er die Auszeichnung für den Monat August trotzdem gerne mit nach Hause.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6