Lugano ist das Mass aller Dinge in der Super League. Mittendrin: Trainer Mattia Croci-Torti. Für den perfekten Saisonstart wird «Crus» von Blick als «FORZA! Trainer des Monats» für August ausgezeichnet.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der FC Lugano ist bärenstark in die neue Saison gestartet – so gut wie noch nie in den fünf Jahren unter Mattia Croci-Torti (44). Die Tessiner sind klarer Tabellenführer der Super League. Und im Kanton Tessin träumen bereits die Ersten vom ganz grossen Coup: dem ersten Meistertitel seit 1949.

Zwar nehmen Croci-Torti und der gesamte Klub das Wort Meistertitel noch nicht in den Mund. Einen Preis darf «Crus», wie er im Tessin genannt wird, aber bereits entgegennehmen. Blick zeichnet ihn nach dem 4:0-Sieg gegen Luzern als «FORZA! Trainer des Monats» für den Monat August aus. «Danke für diesen Preis. Ich muss mich bei meiner Mannschaft und meinem Staff bedanken. Sie sind überragend», sagt Croci-Torti.

Noch ungeschlagen in diesem Jahr

Im August blieb Lugano in acht Partien ungeschlagen, mit sechs Siegen und zwei Unentschieden. Gleichzeitig sicherten sich die Tessiner den Einzug in die nächste Cup-Runde sowie in die Ligaphase der Conference League. Inzwischen knüpft Lugano nahtlos an diese starken Resultate an.

Der Lugano-Reporter fragt Croci-Torti, ob er zu Hause genügend Platz für solche Trophäen habe. Schliesslich könnte es sein, dass er in dieser Saison noch die eine oder andere Auszeichnung als Trainer des Monats abräumt. Darauf will der abergläubische Tessiner allerdings lieber nichts sagen. Überglücklich nimmt er die Auszeichnung für den Monat August trotzdem gerne mit nach Hause.

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