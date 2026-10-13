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VA Croci-Torti Trainer des Monats
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«Danke für diesen Preis»:Croci-Torti spricht über Trainer-des-Monats-Award

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Lugano-Coach Croci-Torti räumt ersten Preis der Saison ab

Lugano ist das Mass aller Dinge in der Super League. Mittendrin: Trainer Mattia Croci-Torti. Für den perfekten Saisonstart wird «Crus» von Blick als «FORZA! Trainer des Monats» für August ausgezeichnet.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Mattia Croci-Torti kann über seinen ersten Titel jubeln.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Der FC Lugano ist bärenstark in die neue Saison gestartet – so gut wie noch nie in den fünf Jahren unter Mattia Croci-Torti (44). Die Tessiner sind klarer Tabellenführer der Super League. Und im Kanton Tessin träumen bereits die Ersten vom ganz grossen Coup: dem ersten Meistertitel seit 1949.

Zwar nehmen Croci-Torti und der gesamte Klub das Wort Meistertitel noch nicht in den Mund. Einen Preis darf «Crus», wie er im Tessin genannt wird, aber bereits entgegennehmen. Blick zeichnet ihn nach dem 4:0-Sieg gegen Luzern als «FORZA! Trainer des Monats» für den Monat August aus. «Danke für diesen Preis. Ich muss mich bei meiner Mannschaft und meinem Staff bedanken. Sie sind überragend», sagt Croci-Torti.

Noch ungeschlagen in diesem Jahr

Im August blieb Lugano in acht Partien ungeschlagen, mit sechs Siegen und zwei Unentschieden. Gleichzeitig sicherten sich die Tessiner den Einzug in die nächste Cup-Runde sowie in die Ligaphase der Conference League. Inzwischen knüpft Lugano nahtlos an diese starken Resultate an.

Der Lugano-Reporter fragt Croci-Torti, ob er zu Hause genügend Platz für solche Trophäen habe. Schliesslich könnte es sein, dass er in dieser Saison noch die eine oder andere Auszeichnung als Trainer des Monats abräumt. Darauf will der abergläubische Tessiner allerdings lieber nichts sagen. Überglücklich nimmt er die Auszeichnung für den Monat August trotzdem gerne mit nach Hause.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
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