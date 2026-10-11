Daniel Dos Santos hat sich bei Lugano vom Talent zum Leistungsträger entwickelt. Beim 4:0 gegen Luzern zeigt er mit einem Doppelpack, wie wichtig er für Lugano ist. Und Trainer Mattia Croci-Torti schwärmt von ihm.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der FC Lugano gleicht derzeit einer Walze. Egal, wer oder was sich den Tessinern in den Weg stellt – sie überrollen (bis auf YB) alles. Und das, ohne dabei jedes Mal ans Limit gehen zu müssen. Es ist vor allem das Kollektiv, das derzeit brutal stark ist. Und in jedem Spiel ragt ein anderer daraus heraus.

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Gegen Luzern ist es Daniel Dos Santos (23). Mit seinem Doppelpack führt er Lugano zum klaren 4:0-Sieg. In der Schlussphase nimmt ihn Mattia Croci-Torti (44) vom Feld und animiert das Publikum dazu, den Matchwinner zu feiern. In den Katakomben wird Dos Santos anschliessend von Sportchef Sebastian Pelzer (46) herzlich empfangen.

Noch keine Titelträume in Lugano

«Das ist ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, sie sind stolz auf mich», sagt Dos Santos. Das Wort «glaube» darf er allerdings gerne streichen. Denn stolz sind sie – der Sportchef, der Trainer und die Fans. Dos Santos selbst verliert darüber nicht viele Worte. Viel lieber richtet er den Blick bereits nach vorne. «Wir sind weder Meister, noch haben wir etwas anderes gewonnen. Jetzt fokussieren wir uns auf Donnerstag und das erste Spiel in der Conference League gegen Roter Stern Belgrad.»

Mit Lugano hat Dos Santos bereits in der Conference League gespielt. Trotzdem ist diesmal etwas anders: Er geht als Leistungsträger in den Wettbewerb. Der Ex-U21-Natispieler wirkt noch einmal reifer als in der vergangenen Saison, als er vor allem in der zweiten Hälfte aufdrehte und das Jahr mit fünf Toren und elf Assists beendete.

Dos Santos sieht noch viel Potenzial

Seine Entwicklung ist für Dos Santos allerdings längst nicht abgeschlossen. «Ich habe noch viel Potenzial und kann mich überall noch verbessern. Ich will noch mehr ins Eins-gegen-eins gehen. Aber auch physisch kann ich zulegen.» Dass in ihm viel Talent steckt, war bereits zu seiner Zeit in Thun zu erkennen. Nach seinem Wechsel zu Lugano hatte er jedoch auch mit den gestiegenen Erwartungen zu kämpfen.

Inzwischen scheint er damit deutlich besser umgehen zu können. «Meine Mentalität hat sich verändert. Kritik ist für mich eine zusätzliche Motivation. Ich gebe nie auf. Das hat man gegen Luzern gesehen», sagt Dos Santos.

«Richtig, seine Leistung hervorzuheben»

Dass sich diese Entwicklung auszahlt, davon ist auch Croci-Torti überzeugt. Der Trainer hielt trotz Dos Santos' schwieriger Phase an seinem Spieler fest – und sieht sich nun bestätigt. «Er ist ein sensationeller Junge. Er hatte Ende der letzten Saison eine schwere Verletzung und musste unten durch, weil er in den ersten Spielen noch nicht glänzen konnte. Ich wollte trotzdem an ihm festhalten, weil ich weiss, wie wichtig er ist. Und jetzt, wo er vorneweggeht, ist es nur richtig, seine Leistungen hervorzuheben.»

Über seinen eigenen Anteil am Erfolg mag Dos Santos dagegen nicht viel sprechen. Für ihn liegt der Schlüssel vielmehr im Zusammenhalt der Mannschaft. «Wir sind eine Familie – auf dem Platz und neben dem Platz. Auch mit den Fans und dem Sportchef. Wir sind alle zusammen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.»

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