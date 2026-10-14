Das steckt hinter der Trennung von Yann und Alina Sommer

Aus und vorbei nach sieben Jahren Ehe: Ex-Nati-Star Yann Sommer und seine Frau Alina haben sich getrennt. Während sie mit den Kindern bereits im März zurück nach Deutschland gezogen ist, geniesst der Goalie sein neues Leben als Junggeselle in Brügge.

Darum gehts Yann und Alina Sommer trennen sich nach sieben Ehejahren

Alina zog im März mit den Töchtern nach Deutschland

Laut Insidern waren sie sich über Sommers berufliche Zukunft uneinig

Tobias Wedermann Fussballchef

«Yann Sommer ist frisch verliebt!» titelte Blick im Januar 2017. Der damalige Nati-Goalie kehrte aus den Weihnachtsferien in Thailand zurück, frisch verliebt mit Jus-Studentin Alina. 2019 läuteten die Hochzeitsglocken, sieben Jahre später gibt Sommer am Mittwochmittag in den sozialen Medien bekannt: «Alina und ich haben Anfang dieses Jahres beschlossen, getrennte Wege zu gehen – der Entscheid ist nach reiflicher Überlegung und in gegenseitigem Einvernehmen gefallen.» Dies, nachdem Sommers Management in den vergangenen Tagen mehrfach mit der Trennung konfrontiert worden war.

Während das Team Sommer auf Tauchstation gegangen ist, wird im Umfeld des Brügge-Stars sehr intensiv über das Ehe-Aus der Sommers gesprochen. Laut Informationen, die Blick vorliegen, soll Alina Sommer spätestens im März dieses Jahres aus der gemeinsamen Wohnung in Mailand ausgezogen und mit den gemeinsamen Kindern nach Deutschland zurückgekehrt sein. Die Beziehungskrise hatte bereits zuvor begonnen.

Unterschiedliche Auffassung über berufliche Zukunft

Einer der letzten öffentlichen Auftritte des Ehepaars Sommer war der rote Teppich der Ballon-d’Or-Weltfussballer-Gala in Paris im September letzten Jahres, als Yann nach einer überragenden Champions-League-Saison für den Titel des besten Torhüters 2025 nominiert war. Bei der jährlichen Inter-Weihnachtsparty im vergangenen Dezember erschien Yann ohne Begleitung – anders als noch im Jahr zuvor.

Mit ein Grund für die Trennung sei gemäss Insidern auch die unterschiedliche Auffassung über die berufliche Zukunft gewesen. Alina Sommer machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie eines Tages wieder als Anwältin arbeiten will. Diese Karriere hatte sie hintangestellt, um sich um die gemeinsamen Töchter zu kümmern. «Wir hatten damals besprochen, dass ich erst mal für die Kleinen da bin. Allerdings freue ich mich auch sehr darauf, danach wieder als Anwältin zu arbeiten», sagte Alina bereits 2022 in einer SRF-Doku. Es deutete sich jedoch an, dass diese Wartezeit für die gebürtige Kölnerin weiter in die Länge gezogen würde. Denn: Als das Ende des Vertrags bei Yann Sommer in der vergangenen Saison näher rückte, dachte dieser mit 37 Jahren nicht an ein Karriereende.

Alina wollte nie in der Schweiz leben

Während Alina zurück nach Deutschland ging, zog Yann im Juli dieses Jahres weiter ins belgische Brügge, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat. Eine Rückkehr in die Schweiz sei für den Torhüter auch aufgrund seiner Gattin nie ein Thema gewesen. Alina habe nie in der Schweiz leben wollen, heisst es in seinem Umfeld. Ob sich Schweizer Fussballfans nun doch noch Hoffnungen machen können auf eine Rückkehr des Keepers? Unklar.

Zuerst steht nun die Scheidung des Ehepaars bevor, Anwälte sollen sich in Stellung gebracht haben. Derweil geniesst Yann Sommer nicht nur einen ziemlich erfolgreichen Saisonstart mit dem FC Brügge, sondern auch sein wiederentdecktes Leben als Junggeselle. Während die einen von stimmungsvollen Partys auf Ibiza oder bei der Formel 1 in Monaco berichten, äussern andere Sorgen, weil sich Sommers aktueller Lebensstil mit einer Midlife-Crisis vergleichen lasse und er sich auch in seinem Umfeld zuletzt von wichtigen oder langjährigen Wegbegleitern distanziert haben soll. Sein Management wechselte er zuletzt gleich mehrmals. Dieses Bild passe nicht zum Image des perfekten Schwiegersohns und Musterprofis, das Sommer stets pflegte.

Aus Rücksicht auf die Familie möchte das Ehepaar keine weiteren Fragen zu seiner Trennung beantworten. «Was sie für immer verbindet, ist die Liebe zu ihren beiden Töchtern, deren Glück und Wohlergehen für beide an erster Stelle stehen.»