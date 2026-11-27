Das 0:4 gegen Ajax tut den Thuner Protagonisten weh. Goalie Niklas Steffen bleibt trotzdem zuversichtlich, dass der Schweizer Meister europäisch überwintern kann.

Darum gehts Thun verliert gegen Ajax klar mit 0:4

Trainer Gian-Luca Privitelli spricht von einer verdienten Niederlage

Goalie Niklas Steffen glaubt trotzdem noch an Überwintern im Europacup, zwei Siege dazu wohl nötig

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Für Thun-Keeper Niklas Steffen (25) ist der Abend in Amsterdam trotz des 0:4 gegen Ajax ein «Riesen-Highlight». Allein damit gibt er sich allerdings nicht zufrieden. Gegenüber SRF stellt er klar, was ihm gefehlt hat: «Wir konnten nicht ganz die Intensität auf den Platz bringen, die wir uns vorgenommen haben.»

Ähnlich sieht es Gian-Luca Privitelli (48). Der Thun-Trainer wollte den Holländern möglichst wenig Zeit am Ball lassen. Ajax befreit sich aber immer wieder aus der Bedrängnis. Und sobald die Gastgeber Platz haben, geht es schnell. Für seine Verteidiger sei es «brutal» gewesen, bei diesem Tempo mitzuhalten, sagt Privitelli. Er hätte sich gewünscht, dass seine Spieler öfter an den Ball kommen, bevor Ajax Fahrt aufnimmt.

«Verdiente Niederlage»

Wie schnell das gehen kann, zeigt sich kurz vor Schluss. Erst köpfelt Furkan Dursun an den Pfosten, Sekunden später trifft Ajax zum 4:0. Privitelli spricht von einer «verdienten Niederlage». An der mutigen Spielweise seiner Mannschaft hält er aber fest. «Das werden wir so weitermachen.»

Auch, weil ein Thun-Tor nicht unverdient gewesen wäre. Insbesondere eine Phase nach dem frühen Rückstand hat Privitelli gefallen. Da sei seine Mannschaft zu Möglichkeiten gekommen und habe mehrere Eckbälle herausgeholt.

Steffen glaubt weiter an die Playoffs

Auch Steffen richtet den Blick nach vorne. Für die letzten beiden Europacupspiele nimmt er sich mit seiner Mannschaft vor, von Beginn weg entschlossener aufzutreten. «Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, wird es für jeden mühsam», sagt er. Der Goalie ist zuversichtlich, dass Thun noch Punkte holt. Um europäisch zu überwintern, braucht der Schweizer Meister aber wohl zwei Siege.

Die nächste Chance bietet sich am 10. Dezember zu Hause gegen Gent. In der Liga geht es schon am Sonntag weiter, wenn St. Gallen nach Thun kommt. Privitelli erwartet ein Spiel, in dem beide Mannschaften oft den Weg nach vorne suchen. Was jetzt zählt, sagt er in drei Worten: «Wieder aufstehen natürlich.»

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