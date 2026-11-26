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Der FC Winterthur hat mit seiner Stimmung und dem Kampffussball bis letzten Sommer die Super League aufgemischt. Seither wünscht sich manch ein Fan die baldige Rückkehr ins Oberhaus.

Ähnlich sieht es beim FC Aarau aus. Der Klub wartet zwar seit dem Abstieg 2015 auf das Comeback. Die Rückendeckung in der Region hat das Team aber nach wie vor.

Bloss: Sportlich stehen beide Klubs aktuell nicht auf einem Aufstiegsrang. Und so droht der Super League stattdessen ein Horror-Szenario in Form eines Wiedersehens mit zwei Teams, die so gar nicht für Ekstase und Heissblütigkeit stehen. Ein Überblick über das Aufstiegsrennen in der Challenge League:

Platz 1 Stade-Lausanne-Ouchy, 34 Punkte

Am Lac Léman wird hervorragende Arbeit geleistet. Coach Dalibor Stevanovic führte den Aussenseiter vor fünf Monaten in den Cupfinal und ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Zufall ist das nicht. Weil SLO einen taktisch top organisierten, kompakten und umschaltstarken Fussball spielt und sowohl die mit Abstand beste Abwehr als auch den mit Abstand besten Angriff der Liga stellt. Und doch kommen im Schnitt bloss 700 Menschen auf die Pontaise. Ein Armutszeugnis. Und alles andere als Super-League-like.

Platz 2 Yverdon, 26 Punkte

Am Neuenburgersee ist der Chef mit Herzblut bei der Sache. Seit der in der Schweiz lebende US-Unternehmer Jamie Welch bei Yverdon am Ruder ist, hat er mehrere Millionen in den Verein gebuttert und zahlt Löhne, von denen andere Challenge-Ligisten bloss träumen können. An Spielen fiebert der 60-Jährige auf der Tribüne mit, als ginge es um Leben und Tod. Und doch kommen im Schnitt bloss 1266 Menschen an die Spiele ins Stade Municipal. Selbst Wil, Rappi und Kriens locken mehr Menschen ins Stadion.

Platz 3 Winterthur, 25 Punkte

Winti ist ein Super-League-Verein. Weil der Klub über ein Super-League-Kader verfügt. Und im Schnitt 6843 Fans auf die Schützenwiese pilgern. Bei der unglücklichen 0:1-Niederlage im Cup gegen den FCL hat die Rahmen-Elf bewiesen, dass man mit den Grossen mithalten könnte. Weil man es aber in dieser Saison fertigbrachte, weder gegen Nyon noch gegen Kriens noch gegen Carouge zu gewinnen, liegt man bereits neun Zähler hinter Leader SLO. Hoffnung macht, dass Altmeister Antonio Marchesano (35) gerade seinen siebten Frühling erlebt und die Torschützenliste der Challenge League mit acht Toren anführt.

Platz 7 Aarau, 15 Punkte

Aarau hätte den Aufstieg schon seit Jahren klarmachen müssen. Weil der Klub Jahr für Jahr ganz oben mitspielt, in den entscheidenden Momenten aber die Nerven verliert. Aus den einst Unabsteigbaren sind die Unaufsteigbaren geworden. Und das wird sich auch in dieser Saison nicht ändern. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf Yverdon, deren 19 auf SLO. Auch, weil man im Sommer mit Filet, Fazliu, Frokaj, Zoukit und Hübel gleich fünf Leistungsträger verloren hat. Noch in der letzten Saison führte Coach Brunello Iacopetta den Klub zur besten Saison der Vereinsgeschichte, kaufen kann er sich mit den geholten 80 Punkten aber nichts. Stattdessen fordern Teile jener 4649 Fans, die im Schnitt ins Brügglifeld pilgern, seinen Kopf.