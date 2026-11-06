Aarau schreibt gegen Wil den nächsten Nuller

Aarau unterliegt Wil zu Hause mit 0:3 und geht damit zum vierten Mal aus den letzten fünf Challenge-League-Partien als Verlierer vom Platz.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Cup-Achtelfinalist Aarau, der Mitte Oktober den FCZ besiegt hat, kommt in der Challenge League weiter nicht auf Touren. Im 13. Meisterschaftsspiel setzt es für die Mannschaft von Brunello Iacopetta die sechste Niederlage ab.

Warum der FCA zu Hause gegen Wil den nächsten Nuller schreibt, liegt vor allem an Loris Schreiber. Der 20-jährige linke Aussenverteidiger trifft für die Gäste zum 1:0 (27.) und 3:0-Endstand (84.). Dazwischen netzt mit Isaiah Okafor noch ein zweiter Abwehrspieler ein (59.).

Neben Wil feiert auch Stade-Lausanne-Ouchy am Freitagabend einen Auswärtssieg. Der ungeschlagene Leader gewinnt bei Schlusslicht Stade Nyonnais mit 5:1. Zwei Tore erzielt dabei Théo Bouchlarhem.

Kriens jubelt derweil über den ersten Dreier seit dem 18. September. Der Aufsteiger bezwingt zu Hause Rapperswil-Jona dank eines späten Treffers von Albin Krasniqi (84.) mit 1:0.

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