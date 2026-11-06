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Highlights im Video:Verteidiger Okafor trifft in bester Stürmer-Manier

In der Liga läufts nicht
Aarau schreibt gegen Wil den nächsten Nuller

Aarau unterliegt Wil zu Hause mit 0:3 und geht damit zum vierten Mal aus den letzten fünf Challenge-League-Partien als Verlierer vom Platz.
Publiziert: 06.11.2026 um vor 25 Minuten
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FC-Aarau-Goalie Andreas Hirzel muss sich von Wils Loris Schreiber zwei Mal bezwingen lassen.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Cup-Achtelfinalist Aarau, der Mitte Oktober den FCZ besiegt hat, kommt in der Challenge League weiter nicht auf Touren. Im 13. Meisterschaftsspiel setzt es für die Mannschaft von Brunello Iacopetta die sechste Niederlage ab.

Warum der FCA zu Hause gegen Wil den nächsten Nuller schreibt, liegt vor allem an Loris Schreiber. Der 20-jährige linke Aussenverteidiger trifft für die Gäste zum 1:0 (27.) und 3:0-Endstand (84.). Dazwischen netzt mit Isaiah Okafor noch ein zweiter Abwehrspieler ein (59.).

Neben Wil feiert auch Stade-Lausanne-Ouchy am Freitagabend einen Auswärtssieg. Der ungeschlagene Leader gewinnt bei Schlusslicht Stade Nyonnais mit 5:1. Zwei Tore erzielt dabei Théo Bouchlarhem.

Kriens jubelt derweil über den ersten Dreier seit dem 18. September. Der Aufsteiger bezwingt zu Hause Rapperswil-Jona dank eines späten Treffers von Albin Krasniqi (84.) mit 1:0.

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Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
22
31
2
FC Winterthur
FC Winterthur
12
15
24
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
12
9
22
4
SC Kriens
SC Kriens
13
3
19
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
12
-4
16
6
FC Aarau
FC Aarau
13
-5
15
7
FC Wil
FC Wil
13
-6
14
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
12
-5
13
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
13
-8
11
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
13
-21
8
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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FC Aarau
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FC Wil
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Stade Nyonnais
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Stade-Lausanne-Ouchy
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SC Kriens
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        SC Kriens
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