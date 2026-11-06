Aarau schreibt gegen Wil den nächsten Nuller

Cup-Achtelfinalist Aarau, der Mitte Oktober den FCZ besiegt hat, kommt in der Challenge League weiter nicht auf Touren. Im 13. Meisterschaftsspiel setzt es für die Mannschaft von Brunello Iacopetta die sechste Niederlage ab.
Warum der FCA zu Hause gegen Wil den nächsten Nuller schreibt, liegt vor allem an Loris Schreiber. Der 20-jährige linke Aussenverteidiger trifft für die Gäste zum 1:0 (27.) und 3:0-Endstand (84.). Dazwischen netzt mit Isaiah Okafor noch ein zweiter Abwehrspieler ein (59.).
Neben Wil feiert auch Stade-Lausanne-Ouchy am Freitagabend einen Auswärtssieg. Der ungeschlagene Leader gewinnt bei Schlusslicht Stade Nyonnais mit 5:1. Zwei Tore erzielt dabei Théo Bouchlarhem.
Kriens jubelt derweil über den ersten Dreier seit dem 18. September. Der Aufsteiger bezwingt zu Hause Rapperswil-Jona dank eines späten Treffers von Albin Krasniqi (84.) mit 1:0.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
22
31
2
FC Winterthur
12
15
24
3
Yverdon Sport FC
12
9
22
4
SC Kriens
13
3
19
5
Neuchatel Xamax FCS
12
-4
16
6
FC Aarau
13
-5
15
7
FC Wil
13
-6
14
8
FC Etoile Carouge
12
-5
13
9
FC Rapperswil-Jona
13
-8
11
10
FC Stade Nyonnais
13
-21
8