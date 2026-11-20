Stade-Lausanne-Ouchy dreht an der Tabellenspitze der Challenge League immer einsamer seine Runden. Der Leader gewinnt gegen Kriens, während Winterthur Platz zwei an Yverdon abtreten muss.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Auch ein Rückstand bringt Stade-Lausanne-Ouchy gegen Kriens nicht aus der Ruhe. Das 0:1 von Albin Krasniqi in der 22. Minute drehen die Waadtländer durch Treffer von Malko Sartoretti (25.), Théo Bouclarhem (61.) und Vasco Tritten (76.) in einen letztlich ungefährdeten Heimsieg – Tabellenführung ausgebaut!

Denn der FC Winterthur verliert in Yverdon und muss Tabellenplatz zwei an den Gegner abgeben. Mayka Okuka bringt Yverdon schon in der 3. Minute in Front. Winti hat zwar viele Chancen, kann aber auch aus dem frühen Platzverweis von Lucas Pos (19.) kein Kapital schlagen. Nicht nur das: In der 72. Minute trifft Ex-FCZ-Stürmer Jonathan Okita gar noch zum 2:0.

Für den FC Aarau wird es derweil immer ungemütlicher. Das Team von Trainer Brunello Iacopetta verliert in Rapperswil-Jona wegen eines Gegentreffers in der 87. Minute mit 1:2. Es ist nach dem 0:3 zu Hause gegen Wil die zweite Pleite in Folge.

Weil Wil parallel mit 1:0 in Nyon gewinnt, sind die Ostschweizer nun vor Aarau Sechste. Xamax springt dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Étoile Carouge an Kriens vorbei auf Rang vier.