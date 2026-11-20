Die Thuner werden gewiss mit einem mulmigen Gefühl im Magen im Wankdorf einlaufen, nachdem sie von YB in den letzten beiden Spielen sechs und acht Tore eingeschenkt erhalten haben und YB sogar noch mehr Action verspricht als bei GTA. Hier kommt das YB-Inside.

Darum gehts YB hat zuletzt im Berner Derby gegen Thun sechs und acht Tore geschossen

Alvyn Sanches steckt in der RS, hat aber im Natidress dennoch mit seinem ersten Tor geglänzt

Nach zwei Spielsperren für eine Rote Karte, die keine war, ist Edimilson Fernandes zurück im Team

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Bevor es ans Derby geht, stand die Woche noch unter dem Einfluss des Länderspielbreaks. So erlebte YB-Linksverteidiger Stefan Bukinac (20) seine Premiere in der A-Nationalmannschaft beim 0:1 von Serbien gegen Griechenland. Die armen Serben müssen unbedingt ein neues Team auf die Beine stellen, denn in der Nations League gabs in sechs Spielen sechs Niederlagen. Ganz anders die Schweiz, die fast makellos blieb. Zum Schluss beim 4:0 gegen Schottland mit zwei YB-Akteuren in der Startelf: Alvyn Sanches und Isaac Schmidt. Sanches gelang zudem sein erstes Tor für die Schweiz, als er zum 3:0 traf. Und nach Erscheinen von GTA 6 macht YB ein grosses Versprechen auf Social Media: «Zu wenig Action in Vice City? Dann komm' diesen Samstag um 18 Uhr ins Wankdorf zum Berner Derby!» Und ein User arbeitet auf Insta minutiös den Unterschied zwischen den einzelnen GTA-Perioden heraus: Von GTA 1 bis GTA 5 (1997–2013) gabs 0 YB-Meistertitel. Von GTA 5 bis GTA 6 (2013–2026): 6 Meistertitel …

Die grosse Frage

Kann YB den kleinen Bruder – ist er für immer, auch wenn er gerade Meister ist – erneut derart zerstören wie in den beiden Spielen zuvor? Am 1. Juli dieses Jahres gabs ein 6:0 im Visana-Stadion, nur gut sechs Wochen zuvor an derselben Stätte ein 8:3 … 14 Tore in zwei Spielen. Zuvor allerdings hatte Thun das Berner Derby zweimal gewinnen können.

Gesagt ist gesagt

Wer regelmässig YB-Spiele besucht, weiss, mit welch immensem fussballerischen Talent Alvyn Sanches vom lieben Gott gesegnet wurde. Doch nun nimmt der Hochbegabte auch die defensive Arbeit immer seriöser, was er mit einer Monstergrätsche bei seinem Startelf-Debüt in der Nati gegen die Schotten untermauert. Aber im Vordergrund steht doch sein linkes Füsschen, mit dem er mit den ganz Grossen auf diesem Planeten mithalten kann. Und so adelt ihn Nati-Coach Murat Yakin: «Nach einer verhaltenen Start-Viertelstunde hat man gesehen, welch genialer Fussballer Alvyn ist. Er hat praktisch keinen technischen Fehler gemacht.» Der Geadelte verschlang schnell eine Pizza, um sich alsbald abzumelden. «Ich darf nicht mehr allzu lange machen, weil ich zurück in die Rekrutenschule muss», so Rekrut Sanches. Abtreten!

Die Blick-Prognose

Keine Chance für Thun. Es zeichnet sich kein bisschen ab, dass die YB-Tormaschinerie ins Stocken gerät. Das 3:5 gegen den FC Zürich war der Ausrutscher, den es immer mal gibt. Natürlich nur defensiv, denn mit drei geschossenen Toren sollte man ein Heimspiel eigentlich gewinnen. Solche Ausrutscher wird es in dieser Saison nicht gehäuft zu sehen geben. Mit dem 3:2 in Luzern hat YB ja unverzüglich wieder in die Spur gefunden.

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Jenz, Zesiger, Schmidt; Fernandes, Gigovic; Fassnacht, Sanches, Guirassy; Essende.

Wer fehlt?

Ryan Andrews ist rekonvaleszent, Benjamin Kabeya verletzt. Dafür ist Edimilson Fernandes nach seinen beiden Spielsperren für eine Rote Karte, die keine war, zurück.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Samuel Essende 4,8 Herba Guirassy 4,75 Alvyn Sanches 4,5

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach leitet die Partie. VAR ist Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Brighton Labeau trifft wieder: Thuns Stürmer hat in den letzten drei Spielen vier Tore erzielt. Ausserdem zeigt der Meister Moral – er ist seit drei Pflichtspielen ungeschlagen. Doch wie steht es um die Kräfte, nachdem mehrere Berner Oberländer für ihre Nationalmannschaften viel reisen mussten? Hier gehts zum Thun-Inside.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr