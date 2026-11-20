Vor dem Spiel gegen Leader Lugano ist Olaf Janssen auf Social Media aktiv und will sich im Tessin nicht verstecken. Und er erklärt, was mit Hassane los ist. Hier kommt das GC-Inside.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die News der Woche

«In jedem meiner ersten Ligaspiele mit GC hatten wir Chancen auf den Sieg. Das hat mich überrascht», schrieb Olaf Janssen (60) in einem LinkedIn-Beitrag, den er am Freitag postete. Blick fragte nach, was den deutschen Trainer denn genau überrascht hat: «Mich haben die Schritte überrascht, die das Team gemacht hat in dieser kurzen Zeit. Das war schon aussergewöhnlich, das habe ich nicht erwartet.»

Janssen sei auf LinkedIn schon länger aktiv. «Ich kommuniziere mit der Community und tausche mich aus. Im normalen Business gibts viele Dinge, die sich mit dem Fussball überschneiden.» Er teile so seine Erfahrungen mit anderen Menschen.

Tatsächlich postet Janssen regelmässig auf der Social-Media-Plattform und hat über 1500 Follower.

Die grosse Frage

Was ist eigentlich mit Imourane Hassane (23) los? Seit Wochen fehlt der Mittelfeldspieler im Kader. Und das, obwohl er eigentlich fit ist. Der «Tages-Anzeiger» berichtete vergangene Woche, dass es sich dabei um eine Entscheidung der sportlichen Führung handeln soll.

Janssen dementiert diese Gerüchte nun. Gegenüber Blick sagt er: «Er wird so gemessen wie alle anderen Spieler auch. Da gibts keine Weisung von oben. Ich habe das Kader zur Verfügung und mache mir Gedanken. Danach bewerte ich das Team und stelle es zusammen.»

Vielmehr liege es daran, dass er mit seinem Spielstil nicht ins Team passe: «Er hat es im Mittelfeld extrem schwer. Der Konkurrenzkampf ist gross. Er ist ein Fighter, der sein Herz auf dem Platz lässt und sich top verhält. Am Ende des Tages wollen wir aber eine andere Art von Fussball spielen. Er hat mit dem Ball schon seine Schwierigkeiten.» Auch am Samstag im Tessin wird Hassane deshalb nicht im Kader stehen.

Gesagt ist gesagt

«Wir wollen uns nicht nur hinten reinstellen, sondern auch mit dem Ball Lösungen finden und Lugano stressen», so Janssen über den Matchplan beim Leader. Man kann also mutige Hoppers erwarten? «So habe ich meine Mannschaft jedenfalls eingestellt.»

Die Blick-Prognose

Etwas Zählbares aus dem Tessin mitzunehmen, wird für die Hoppers zur Mammut-Aufgabe. Lugano ist zu Hause noch ungeschlagen und kassiert fast keine Tore. Die GC-Offensive gehört zu den harmlosesten der Liga. Alles andere als ein Heimsieg der Tessiner wäre eine faustdicke Überraschung.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Pllana, Bettkober, Rissi; Stroscio, Goudmijn, Guibelalde, Abrashi, Krasniqi; Clemente, Lee.

Wer fehlt?

Plange, Hübel, Creti, Diaby, Meyer (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Krasniqi 4,3 Guibelalde 4,2 Abrashi 4,0

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Der Schiedsrichter

Logan Berchier leitet die Partie und wird am Bildschirm von Luca Cibelli unterstützt.

Der Gegner

Auf GC wartet der Leader. Gerade zu Hause ist Lugano eine Macht: In sieben Heimspielen kassierten die Tessiner nur fünf Tore. Hier gehts zum Lugano-Inside.

14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr