Bittere Nachrichten für Dominik Schmid. Weil eine Knieverletzung nicht wunschgemäss verheilte, musste sich der ehemalige FCB-Verteidiger einer OP unterziehen. Für ihn ist das Jahr sportlich gelaufen.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Ende Oktober hat sich Dominik Schmid (28), der seit diesem Sommer für RB Salzburg aufläuft, eine Knieverletzung zugezogen. Zunächst wurde die Blessur konservativ behandelt, doch rund einen Monat später musste der Linksverteidiger nun doch unters Messer. Das gibt RB am Donnerstag bekannt. Damit steht der ehemalige FCB-Junior dem Zweiten der österreichischen Bundesliga in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Wie lange der Ex-GC- und Lausanne-Spieler im neuen Jahr ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Schmid wechselte nach drei Jahren beim FCB zum österreichischen Top-Team. Bei den Roten Bullen war Schmid auf Anhieb Stammspieler und stand bis zu seiner Verletzung in fast allen Spielen in der Startelf. In neun Bundesliga-Einsätzen kommt Schmid, der zweimal für die Schweizer A-Nati aufgeboten wurde, aber dort nie zum Einsatz kam, auf zwei Vorlagen. Vor seiner Zeit in der Mozart-Stadt war Schmid wichtiger Bestandteil des FCB-Teams, welches 2025 das Double gewann.

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